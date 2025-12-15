Más Información
Como cada mes, la Central de Inteligencia Política (CIP) presenta el Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA) del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta edición es correspondiente a noviembre de 2025.
La agenda mediática del mes estuvo marcada por las lluvias que devastaron miles de viviendas y movilizaron al gabinete, así como por la presión creciente de agricultores por el precio del maíz. La narrativa se centró en daños, reclamos y respuestas a medias.
Los destacados
Omar García Harfuch–SSPC
Noviembre estuvo marcado por el asesinato del alcalde de Uruapan, tema que concentró más de 50% de la cobertura.
García Harfuch encabezó la respuesta institucional con detenciones de autores materiales e intelectuales, reestructuración de mandos locales y el anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Aunque la violencia en estados como Guanajuato y Jalisco dejó cifras alarmantes, su narrativa se mantuvo firme: 69% de su cobertura fue positiva.
Marcelo Ebrard-SE
Ebrard reforzó su perfil como interlocutor económico clave con una narrativa centrada en soberanía comercial y atracción de inversión.
Resaltó la autosuficiencia en azúcar frente a presiones arancelarias, el crecimiento de la inversión extranjera y el avance de las consultas del T-MEC.
El único tema ligeramente adverso fue el silencio ante la crisis diplomática con Perú.
Raymundo P. Morales-Semar
La Marina tuvo un mes de alta intensidad operativa.
Con más de 30 acciones destacadas, reforzó despliegues en Michoacán y Colima, interceptó narcolanchas, aseguró toneladas de droga y presentó avances en el Corredor Interoceánico.
Pese a estos logros, dos incidentes —la declaración de un contralmirante como prófugo y un enfrentamiento con saldo de 13 muertos— marcaron el tono negativo de 10% de su cobertura.
Ricardo Trevilla Trejo-Sedena
La Secretaría de la Defensa cerró noviembre con amplia visibilidad operativa: desfiles cívico-militares, despliegues en Michoacán, apoyo ante desastres naturales.
Sin embargo, el mes también estuvo marcado por episodios críticos: el asesinato del alcalde Carlos Manzo, pese a tener escolta militar, y la prisión a seis elementos del Ejército por el homicidio de dos niñas en Badiraguato.
Estos hechos explican 28% de cobertura negativa, teniendo cada vez más el escrutinio público.
David Kershenobich-Ssa
La Secretaría de Salud volvió al foco mediático por la campaña de vacunación invernal, en colaboración con la UNAM y el gobierno capitalino, con alta presencia en medios gracias al Megacentro en CU.
Sin embargo, el desabasto de medicamentos volvió a escalar como tema crítico: legisladores, trabajadores de hospitales y organizaciones civiles como Nariz Roja cuestionaron duramente al sector salud.
Los rezagados
Marath Bolaños-STPS
El del Trabajo fue uno de los secretarios con peor saldo del mes.
El 80% de su cobertura fue negativa, marcada por acusaciones de presión a medios críticos como Reforma y TV Azteca, protestas sindicales y señalamientos sobre informalidad.
Julio Berdegué–Sader
La Secretaría de Agricultura cerró noviembre bajo asedio: más de 50% de su cobertura fue negativa.
Las protestas de cañeros, bloqueos en varias entidades y reclamos por abandono del campo dominaron la conversación. Aunque hubo intentos de respuesta, la narrativa del rezago rural y la presión social marcó su desempeño.
Rosaura Ruiz-Secihti
Con una cobertura escasa pero positiva, la SECIHTI mantuvo su agenda enfocada en la divulgación científica. Rosaura Ruiz encabezó actividades como la Noche de las Estrellas y encuentros académicos.
Jesús Antonio Esteva-SICT
La SICT dividió su narrativa: 34% de la cobertura fue negativa por los conflictos con pilotos, bloqueos carreteros y el conflicto aéreo con Estados Unidos.
Asimismo, Jesús Esteva enfrenta tensiones crecientes, pese al progreso técnico.
Luz Elena González-Sener
Con 33% de menciones dedicadas a su comparecencia, la narrativa de Luz Elena González estuvo marcada por el Primer Informe de Gobierno.
Aunque 20% de la cobertura fue negativa, sobre todo por el tema del huachicol fiscal y el sobregasto, logró balancearlo con temas técnicos y regulatorios.
