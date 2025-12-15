Como cada mes, la Central de Inteligencia Política (CIP) presenta el Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA) del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta edición es correspondiente a noviembre de 2025.

La agenda mediática del mes estuvo marcada por las lluvias que devastaron miles de viviendas y movilizaron al gabinete, así como por la presión creciente de agricultores por el precio del maíz. La narrativa se centró en daños, reclamos y respuestas a medias.

Los destacados

Omar García Harfuch–SSPC

Noviembre estuvo marcado por el asesinato del alcalde de Uruapan, tema que concentró más de 50% de la cobertura.

García Harfuch encabezó la respuesta institucional con detenciones de autores materiales e intelectuales, reestructuración de mandos locales y el anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Aunque la violencia en estados como Guanajuato y Jalisco dejó cifras alarmantes, su narrativa se mantuvo firme: 69% de su cobertura fue positiva.

Marcelo Ebrard-SE

Ebrard reforzó su perfil como interlocutor económico clave con una narrativa centrada en soberanía comercial y atracción de inversión.

Resaltó la autosuficiencia en azúcar frente a presiones arancelarias, el crecimiento de la inversión extranjera y el avance de las consultas del T-MEC.

El único tema ligeramente adverso fue el silencio ante la crisis diplomática con Perú.

Raymundo P. Morales-Semar

La Marina tuvo un mes de alta intensidad operativa.

Con más de 30 acciones destacadas, reforzó despliegues en Michoacán y Colima, interceptó narcolanchas, aseguró toneladas de droga y presentó avances en el Corredor Interoceánico.

Pese a estos logros, dos incidentes —la declaración de un contralmirante como prófugo y un enfrentamiento con saldo de 13 muertos— marcaron el tono negativo de 10% de su cobertura.

Ricardo Trevilla Trejo-Sedena

La Secretaría de la Defensa cerró noviembre con amplia visibilidad operativa: desfiles cívico-militares, despliegues en Michoacán, apoyo ante desastres naturales.

Sin embargo, el mes también estuvo marcado por episodios críticos: el asesinato del alcalde Carlos Manzo, pese a tener escolta militar, y la prisión a seis elementos del Ejército por el homicidio de dos niñas en Badiraguato.

Estos hechos explican 28% de cobertura negativa, teniendo cada vez más el escrutinio público.

David Kershenobich-Ssa

La Secretaría de Salud volvió al foco mediático por la campaña de vacunación invernal, en colaboración con la UNAM y el gobierno capitalino, con alta presencia en medios gracias al Megacentro en CU.

Sin embargo, el desabasto de medicamentos volvió a escalar como tema crítico: legisladores, trabajadores de hospitales y organizaciones civiles como Nariz Roja cuestionaron duramente al sector salud.

Los rezagados

Marath Bolaños-STPS

El del Trabajo fue uno de los secretarios con peor saldo del mes.

El 80% de su cobertura fue negativa, marcada por acusaciones de presión a medios críticos como Reforma y TV Azteca, protestas sindicales y señalamientos sobre informalidad.

Julio Berdegué–Sader

La Secretaría de Agricultura cerró noviembre bajo asedio: más de 50% de su cobertura fue negativa.

Las protestas de cañeros, bloqueos en varias entidades y reclamos por abandono del campo dominaron la conversación. Aunque hubo intentos de respuesta, la narrativa del rezago rural y la presión social marcó su desempeño.

Rosaura Ruiz-Secihti

Con una cobertura escasa pero positiva, la SECIHTI mantuvo su agenda enfocada en la divulgación científica. Rosaura Ruiz encabezó actividades como la Noche de las Estrellas y encuentros académicos.

Jesús Antonio Esteva-SICT

La SICT dividió su narrativa: 34% de la cobertura fue negativa por los conflictos con pilotos, bloqueos carreteros y el conflicto aéreo con Estados Unidos.

Asimismo, Jesús Esteva enfrenta tensiones crecientes, pese al progreso técnico.

Luz Elena González-Sener

Con 33% de menciones dedicadas a su comparecencia, la narrativa de Luz Elena González estuvo marcada por el Primer Informe de Gobierno.

Aunque 20% de la cobertura fue negativa, sobre todo por el tema del huachicol fiscal y el sobregasto, logró balancearlo con temas técnicos y regulatorios.

Infografía: Elaboración propia