En el marco del Bicentenario de la Independencia en el mar, el secretario de Marina, , refrendó el compromiso de los marinos de proteger y defender la soberanía y los intereses marítimos del país.

Porque, dijo, "siempre estamos prestos para ganar el barlovento, ya que quien gana el barlovento gana la batalla porque somos la Armada de las y los mexicanos".

Ante la presidenta , el almirante afirmó que son una Armada Bicentenaria, símbolo vivo de la lealtad, de la fuerza y del amor a México, que se prepara permanentemente para la defensa de las fronteras marítimas.

Indicó que "celebrar un aniversario siempre es motivo de orgullo y satisfacción, pero celebrar un bicentenario es un momento irrepetible, que incluso trasciende nuestras vidas".

Afirmó que el se unió a la celebración del Bicentenario de la Independencia en el mar, tras el accidente que sufrió en Nueva York.

"Lo hace después de zarpar el pasado 4 de octubre del puerto de Nueva York. Durante su travesía, el mar, los vientos y las maniobras de su tripulación lo han traído de vuelta a nuestra Nación, pero también, es justo decirlo, las muestras de solidaridad y el enorme cariño del pueblo mexicano y de la comunidad marítima internacional le han dotado de una fuerza extraordinaria para estar hoy con nosotros.

El temple de su tripulación y de sus jóvenes cadetes ha sido el ejemplo más claro de lo que significa ser marino, pero también simboliza la herencia de un patriotismo en la mar, a prueba de todo que nos legaron nuestros próceres hace 200 años", refirió.

Destacó que Sheinbaum Pardo es la comandanta Suprema de una Armada Bicentenaria, que ha dado todo por la patria, "la primera mujer en 200 años al frente de una institución que, al igual que usted, lo da todo por la Patria, por cada mexicana y mexicano".

