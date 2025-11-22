Más Información

Al concluir la gira de trabajo por , la presidenta entregó alrededor de 900 kilómetros de caminos nuevos y repavimentados en la Mixteca, región atendida con el Plan General Lázaro Cárdenas del Río.

A través de redes sociales, recordó que en enero de 2025 se comprometió con la población y hoy cumple este objetivo para mejorar la comunicación de la zona.

“Vamos a seguir trabajando siempre con la máxima: Por el bien de todos, primero los pobres.”

Acompañaron a la presidenta: el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.

Por parte de SICT, asistieron el subsecretario Juan Carlos Fuentes Orrala; los directores generales de Conservación de Carreteras, David Omar Calderón Hallal; y de Carreteras, Carlos Arceo Castañeda.

