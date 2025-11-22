Al concluir la gira de trabajo por Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó alrededor de 900 kilómetros de caminos nuevos y repavimentados en la Mixteca, región atendida con el Plan General Lázaro Cárdenas del Río.

A través de redes sociales, recordó que en enero de 2025 se comprometió con la población y hoy cumple este objetivo para mejorar la comunicación de la zona.

“Vamos a seguir trabajando siempre con la máxima: Por el bien de todos, primero los pobres.”

Ayer inauguramos el tramo del Tren Interoceánico que va de Tonalá, Chiapas, hasta Ixtepec, Oaxaca. Hoy en la Mixteca oaxaqueña cumplimos un compromiso de inicios de este año: estamos entregando alrededor de 900 kilómetros de caminos repavimentados y nuevos. Gracias por su cariño;… pic.twitter.com/LE95vsHwLv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 23, 2025

Acompañaron a la presidenta: el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.

Por parte de SICT, asistieron el subsecretario Juan Carlos Fuentes Orrala; los directores generales de Conservación de Carreteras, David Omar Calderón Hallal; y de Carreteras, Carlos Arceo Castañeda.

