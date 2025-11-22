"Poquitos quieren regresar al régimen de corrupción", dice Sheinbaum; presenta avances de Plan Lázaro Cárdenas en Oaxaca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el país no retrocederá a lo que definió como “el régimen de corrupción y privilegios”, y enfatizó que el gobierno camina con el movimiento de la autollamada Cuarta Transformación.

"Hay algunos, poquitos no más, que quieren regresar al régimen de corrupción y privilegios, pero que les decimos: No más, México camina por el rumbo de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México", comentó.

En su participación durante el informe del Plan General Lázaro Cárdenas en San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, Sheinbaum Pardo reiteró que mantiene su compromiso del principio fundamental de la 4T, "primero los pobres", y afirmó que los recursos públicos ya no pertenecen a la élite política y económica.

Claudia Sheinbaum durante su visita en la Mixteca oaxaqueña para informar avances del Plan General Lázaro Cárdenas (22/11/2025). Foto: Presidencia

“Nuestros principios: por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar. Nosotros tenemos esa máxima: el dinero es del pueblo, del pueblo de México, nunca más de los poderosos, de los privilegiados”.

La mandataria federal hizo una referencia al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, al señalar que es “un indígena mixteco”, y atribuyó su llegada al cargo a la reforma que permitió la elección del Poder Judicial.

“¿Ustedes creen que si el pueblo no hubiera elegido el Poder Judicial, hubiera habido un indígena presidente de la Corte? Es una nueva etapa y la gran mayoría de los mexicanos están de acuerdo con la transformación”.

Ciudadanos reciben a la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mixteca oaxaqueña (22/11/2025). Foto: Presidencia

Acompañada por el grito de los asistentes de "¡No está sola!", la presidenta recalcó que su gobierno proviene de la lucha social y aseguró que la ética del movimiento no se negociará: “Nunca traicionamos lo que somos. Tenemos muy claro que somos producto de un movimiento social, que llegamos al gobierno para servir al pueblo y que tenemos como principio de vida no mentir, no robar y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México”.

Acciones del Plan Lázaro Cárdenas en la Mixteca

En compañía del mandatario estatal, Salomón Jara Cruz, la titular del Ejecutivo federal recordó que el plan lleva el nombre del general Lázaro Cárdenas porque, tras dejar la presidencia, decidió dedicar parte de su vida a la región. Para ello —explicó— se designó a Lázaro Cárdenas Batel, su hijo y hoy titular de la Oficina de la Presidencia, al frente del proyecto.

Entre las acciones anunciadas para la Mixteca destacan:

Caminos y pavimentación : Continuará la construcción de caminos en toda la región; En 2026 se invertirá el mismo monto que en 2025 para obras municipales; Se otorgará un recurso especial para caminos artesanales.

: Continuará la construcción de caminos en toda la región; En 2026 se invertirá el mismo monto que en 2025 para obras municipales; Se otorgará un recurso especial para caminos artesanales. Más centros de salud y acceso universal: Se ampliará la atención médica cercana a comunidades rurales; Habrá más centros de salud con médicos, enfermeras y brigadas casa por casa; Se instalarán Farmacias del Bienestar en las antiguas tiendas de abasto del gobierno.

y acceso universal: Se ampliará la atención médica cercana a comunidades rurales; Habrá más centros de salud con médicos, enfermeras y brigadas casa por casa; Se instalarán en las antiguas tiendas de abasto del gobierno. Educación cercana y mejor infraestructura: Iniciará la mejora de escuelas de la región; Se construirán más preparatorias para que los jóvenes estudien “cerca de su casa”.

cercana y mejor infraestructura: Iniciará la mejora de escuelas de la región; Se construirán más preparatorias para que los jóvenes estudien “cerca de su casa”. Agua y saneamiento : A partir del próximo año comenzará la reparación de plantas de tratamiento; Se implementará un programa especial de ollas de agua para comunidades.

: A partir del próximo año comenzará la reparación de plantas de tratamiento; Se implementará un programa especial de ollas de agua para comunidades. Economía social y artesanías: Habrá un programa especial para artesanas y artesanos de la Mixteca, con venta a precio justo en todo el país.

En el evento estuvo Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar; Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, entre otros.

