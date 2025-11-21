Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sostuvo una reunión con magistrados de los Tribunales Colegiados del Primer Circuito en Materia Penal, en la que destacó la labor que realizan en busca de un México más justo.

En compañía de Sergio Javier Molina Martínez, director general de la Escuela Nacional de Formación Judicial, Esquivel Mossa mencionó que mantener una coordinación interinstitucional es esencial para consolidar al Poder Judicial y que sus decisiones sean sólidas, apegadas a la Constitución.

La ministra también señaló que una materia compleja como lo es el derecho penal exige prudencia, claridad y un compromiso constante con las personas cuyos asuntos resuelven.

Por ello, pidió a magistradas y magistrados abrir las puertas de la justicia para todos, y de esa forma construir un sistema de justicia eficiente, que brinde respuesta oportuna a quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos.

