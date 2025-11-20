El vocero del PAN, Jorge Triana, salió a la defensa de Edson Andrade, impulsor de la marcha de la llamada Generación Z, después de que Luisa María Alcalde hizo público el contrato donde se detalla que recibió más de dos millones de pesos de Acción Nacional para hacer estrategia digital y gestión de redes para el partido en la Ciudad de México.

En redes sociales, Triana aseguró que conoce a Edson desde hace más de ocho años, cuando apenas comenzaba su carrera de Derecho en la UNAM.

“En todo ese tiempo, jamás pude convencerlo de afiliarse al PAN. Siempre se asumió como joven apartidista, firme en sus convicciones y decidido a defender el país desde las ideas de libertad, desde el liberalismo”, dijo.

Lee también Atentaron contra Carlos Manzo un día antes de matarlo, revela García Harfuch; le tomaron fotos en gasolinería

Defendió que Edson Andrade se abrió camino hasta montar su propia agencia de estrategia digital, junto con un grupo de jóvenes que también conoce.

“Y no, no son “operadores del PAN”: le trabajan al PAN de la Ciudad de México, sí, pero también tienen clientes en la iniciativa privada y en otros partidos, incluyendo Morena. Vaya paradoja, ¿no?”, cuestionó.

Jorge Triana lamentó que Morena y el gobierno federal lo “utilizan” para sostener la mentira que de la pasada marcha del sábado 15 de noviembre fue organizada por la oposición.

Lee también México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

Foto: Especial

“Se usa el poder del Estado en perseguir a un joven”: Jorge Triana

En ese sentido, acusó que al oficialismo “le da igual” arruinarle la reputación, exhibirlo en la mañanera o “doxearlo”, pues Luisa María Alcalde difundió datos personales y su domicilio.

“Les da igual soltarlo a sus turbas de odiadores a sueldo para que lo destrocen en redes y en medios, o dejarlo expuesto frente a la delincuencia. Lo único que les importa es proteger su jodida narrativa y mantener su imagen intacta ante su clientela, cueste lo que cueste”, agregó.

El panista aseguró se usa todo el poder del Estado para perseguir a un joven, que “lo único que ha hecho es querer cambiar a su país, defender la libertad y atreverse a emprender”.

Lee también Marcha de la Generación Z avanza al Zócalo; acusan que baja asistencia "es por miedo sembrado por el gobierno"

Ayer, Edson Andrade anunció que se ve obligado a abandonar México, debido a que desde el gobierno federal se reveló información que pone en riesgo su seguridad.

“La persecusión de la presidenta Claudia Sheinbaum ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país. Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales, y crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em