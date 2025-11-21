Más Información
La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que recibieron 21 nombramientos de magistrados para las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
"El día de hoy en el @senadomexico recibimos los nombramientos de 21 personas para ocupar magistraturas vacantes en las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa", publicó en sus redes sociales.
Dijo que realizarán una revisión "puntual y responsable, para garantizar que las decisiones se tomen con apego a la ley".
La senadora Castillo Juárez aseguró que dichas designaciones fortalecen al Poder Judicial.
"Este proceso fortalece la independencia judicial, con transparencia y compromiso con el pueblo", expresó.
