La presidenta del , Laura Itzel Castillo Juárez, informó que recibieron 21 nombramientos de para las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

"El día de hoy en el @senadomexico recibimos los nombramientos de 21 personas para ocupar magistraturas vacantes en las del Tribunal Federal de Justicia Administrativa", publicó en sus redes sociales.

Dijo que realizarán una revisión "puntual y responsable, para garantizar que las decisiones se tomen con apego a la ley".

La senadora Castillo Juárez aseguró que dichas designaciones fortalecen al Poder Judicial.

"Este proceso fortalece la independencia judicial, con transparencia y compromiso con el pueblo", expresó.

