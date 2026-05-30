La movilidad escolar se ha convertido en uno de los principales retos para las ciudades urbanas. Esto se debe a que, durante las horas pico, las zonas cercanas a escuelas suelen concentrar largas filas de vehículos, congestionamientos y tiempos de traslado que afectan tanto a estudiantes como a familias enteras. Frente a este panorama, San Pedro Garza García decidió apostar por un modelo distinto: un sistema de transporte escolar municipal, gratuito y organizado.

Después de un año de pruebas piloto, el municipio anunció que el programa “Circuito Escolar San Pedro” se implementará oficialmente a partir del próximo ciclo escolar, consolidándose como el primer sistema público de transporte escolar gratuito impulsado por un municipio en México.

La estrategia ha sido promovida por la administración encabezada por el alcalde Mauricio Farah Giacomán y respaldada por el secretario general Luis Susarrey, quien ha impulsado distintos proyectos enfocados en transformar la movilidad urbana en San Pedro.

Para Luis Susarrey, uno de los principales objetivos es reducir el tráfico alrededor de las escuelas y ofrecer una alternativa de transporte segura y confiable para las familias. El funcionario señala que las ciudades más avanzadas del mundo han logrado mejorar su movilidad cuando ofrecen sistemas de transporte público eficientes, cómodos y seguros, capaces de generar confianza entre los usuarios.

Un sistema pensado para reducir tráfico y mejorar la vida familiar

Actualmente, el Circuito Escolar San Pedro brinda servicio a cerca de 300 alumnos de seis instituciones educativas: Colegio Himalaya, Instituto Brillamont, Liceo Anglo Francés, Escuela Primaria Centenaria General Ignacio Zaragoza, Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Secundaria Técnica Número 4.

Luis Susarrey comentó que durante la fase piloto operaron 10 unidades con capacidad para 16 estudiantes cada una. Ahora, el programa entrará en una etapa permanente con dos unidades asignadas por plantel, además de la incorporación de nuevas rutas para colegios como Euroamericano, San Roberto, Inglés e Irlandés.

El funcionamiento del sistema busca disminuir la circulación de automóviles frente a los planteles educativos. En lugar de que cada familia lleve directamente a sus hijos a la escuela, las unidades recogen a los estudiantes en parques o puntos previamente establecidos y los trasladan de manera organizada hasta su destino.

Luis Susarrey enfatizó que esto beneficia a los habitantes del municipio, tanto reduciendo el flujo de coches circulando durante horas pico como devolviéndole tiempo a los padres de familia.

La respuesta de las familias ha sido positiva y reconoció el trabajo que implica construir un nuevo modelo de movilidad. “Ha habido una gran respuesta de los padres de familia. Estas políticas no se hacen de la noche a la mañana, sino con mucho trabajo”, señaló el alcalde.

Transporte gratuito, seguro y con visión de largo plazo

Uno de los aspectos más relevantes del programa es que combina accesibilidad con sostenibilidad financiera. Luis Susarrey explicó que el municipio desarrolló un modelo donde San Pedro subsidia parte del servicio y los colegios privados absorben otra parte del costo operativo.

Gracias a ello, las familias de colegios privados podrán acceder al transporte por aproximadamente mil pesos mensuales, una cifra considerablemente menor a los servicios particulares, que suelen costar alrededor de 3 mil 500 pesos al mes. “En el caso de las escuelas públicas, el transporte continuará siendo completamente gratuito y se buscarán donativos para apoyar su mantenimiento”, señaló Luis Susarrey

Las unidades utilizadas dentro del Circuito Escolar San Pedro cuentan con cámaras y características de seguridad diseñadas para generar confianza entre los usuarios y garantizar trayectos seguros para los estudiantes.

Luis Susarrey enfatiza que el objetivo no es únicamente mover alumnos de un punto a otro, sino comenzar a construir un sistema de movilidad de nivel mundial dentro del municipio. La apuesta, explica, es demostrar que las personas sí están dispuestas a utilizar transporte colectivo cuando este ofrece seguridad, eficiencia y comodidad.

Además del alcalde y del secretario general, en el desarrollo del programa también participan la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad encabezada por Gabriel Todd, el director de Movilidad Gabriel Ponce, la directora de Educación Karla Flores, así como distintas áreas municipales y directivos escolares.

Luis Susarrey puntualizó que, con esta iniciativa, San Pedro busca sentar un precedente nacional en movilidad escolar y demostrar que el transporte público puede convertirse en una herramienta para mejorar la calidad de vida, reducir el tráfico y transformar la experiencia cotidiana de las familias.