Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inaugura estaciones del Tren Interoceánico de la Línea K, que une al Pacífico y al Golfo de México.

Entre decenas de personas, la mandataria federal, en compañía de miembros de su gabinete, llegó a la estación Tonalá, ubicada en Chiapas, la cual forma parte de las cuatro nuevas estaciones de este sistema de pasajeros y de transporte de carga, el resto son: Arriaga, en Chiapas; Chahuites, y Juchitán en Oaxaca, y concluir su recorrido en Ixtepec.

Tras recibir una explicación del proyecto y de manera improvisada dijo: "Obrador inició esta obra del Corredor y nosotros estamos hermanando a Oaxaca y a Chiapas. Estamos muy contentos, muy felices", dijo.

Presidenta Claudia Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K (21/11/2025). Foto: Presidencia

"Ésta es la Cuarta Transformación que hoy camina por el tren", afirmó la titular del Ejecutivo federal acompañada de los Gobernadores de Chiapas y Oaxaca, Eduardo Ramírez y Salomón Jara, respectivamente.

Cabe recordar que línea ferroviaria conectará en su momento con Guatemala, pues correrá desde Salina Cruz hasta Ciudad Hidalgo, en la frontera con el país vecino al sur.

Hoy en la conferencia matutina, la mandataria mexicana explicó que el Corredor Interoceánico avanza con nuevos tramos, polos industriales e inversiones que permitirán conectar Salina Cruz con Guatemala y mover carga de Asia hacia Europa.

Este transporte, que también es de carga, incluye otras dos líneas: la Z, que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, Veracruz, y atraviesa todo el istmo para conectar los océanos Pacífico y Atlántico. Y la línea FA, de Coatzacoalcos a Pakal-Ná, Chiapas, que será una ramal hacia la refinería Dos Bocas.

