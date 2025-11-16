Más Información

Línea 1 del Metro reabre por completo tras mil 224 días de obras; Brugada presume la renovación “más rápida del mundo”

Línea 1 del Metro reabre por completo tras mil 224 días de obras; Brugada presume la renovación “más rápida del mundo”

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Clara Brugada refrenda derecho a la protesta; advierte que quienes cometan delitos responderán ante la ley

Clara Brugada refrenda derecho a la protesta; advierte que quienes cometan delitos responderán ante la ley

Detienen en España a "Pipo", líder de Los Lobos en Ecuador; está ligado al cártel CJNG

Detienen en España a "Pipo", líder de Los Lobos en Ecuador; está ligado al cártel CJNG

Analizan ley para combatir uso de “pollitos de colores” por el narco

Analizan ley para combatir uso de “pollitos de colores” por el narco

"El gobierno debe mandar señales de que ha escuchado": Alejandro Macías; condenan violencia en marcha de la Generación Z

"El gobierno debe mandar señales de que ha escuchado": Alejandro Macías; condenan violencia en marcha de la Generación Z

Drones de la CDMX, usados contra venta y compra de droga

Drones de la CDMX, usados contra venta y compra de droga

Evaluaciones de la 4T aprueban a estados con rezago educativo

Evaluaciones de la 4T aprueban a estados con rezago educativo

Desde Tabasco, Sheinbaum reprueba violencia en protesta de la Generación Z en CDMX; llama a manifestarse pacíficamente

Desde Tabasco, Sheinbaum reprueba violencia en protesta de la Generación Z en CDMX; llama a manifestarse pacíficamente

De los spa a los paseadores; el negocio de los perrhijos

De los spa a los paseadores; el negocio de los perrhijos

"Resistir y plantar cara aún es posible": entrevista con Margaret Atwood

"Resistir y plantar cara aún es posible": entrevista con Margaret Atwood

Unos cuantos sueños: adelanto de la novela de Chimamanda Ngozi

Unos cuantos sueños: adelanto de la novela de Chimamanda Ngozi

Washington. anunció este domingo que destruyó otra embarcación que supuestamente transportaba en el océano Pacífico, causando la muerte de tres hombres a bordo a los que calificó de "narcoterroristas", sin detallar su nacionalidad.

El ataque se produjo el sábado y se enmarca en la Operación Lanza del Sur, que la administración de Donald Trump lleva a cabo en aguas del Caribe y del Pacífico, cerca de y Colombia, con el argumento de combatir el narcotráfico.

"El 15 de noviembre, por orden del secretario de Guerra, , la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista", informó en redes el Comando Sur del Ejército estadounidense.

Lee también

"Tres narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. El buque traficaba estupefacientes en el Pacífico Oriental y fue atacado en aguas internacionales", agrega el comunicado, que no detalla las nacionalidades de las .

Este domingo llegó al Caribe el portaaviones , el más grande de la flota estadounidense, como parte del granque Trump ha ordenado en la región.

Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido más una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 70 individuos.

Estos operativos han elevado la tensión con y especialmente con Venezuela, ante la posibilidad de que el siguiente paso sea un ataque terrestre de Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir. Foto: iStock / FJZEA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir

Licencia permanente: ¿Cuándo termina el trámite? ¿Qué hacer si ya no hay citas? Checa estas opciones. Foto: Adobe

¿Sin cita para la licencia permanente? Esto debes hacer antes de que cierre el trámite

Green Card. Foto: iStock/ Sinenkiy

Green Card de Estados Unidos para hermanos: todo sobre plazos, costos y requisitos

Visa americana/ iStock/Siarhei Khaletski

¿Puedo viajar a Estados Unidos sin visa? Excepciones y programas especiales

Macy's Thanksgiving Day parade. (AP Photo/Jeenah Moon)

Enlistan los mejores lugares para celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos