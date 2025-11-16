Más Información

Madrid. La Policía española confirmó este domingo la detención de Wilmer Chavarría, 'Pipo', líder de , la banda criminal más grande y poderosa de , que había sido anunciada previamente por el Gobierno ecuatoriano.

Fuentes de la investigación confirmaron a EFE que el arresto se produjo a su llegada a Málaga, en el sur de , procedente de Marruecos.

Está acusado en Ecuador de y tras su captura se le podrán imputar varios delitos.

Su detención se enmarca en la Operación Renacer, así denominada porque 'Pipo' había fingido su muerte para evadir la justicia.

Presuntamente, dirigía un entramado delictivo desde España y , actualmente se ocultaba bajo una identidad falsa, como Danilo Ramón Fernández Calderón, y alternaba su residencia entre estos dos países.

Para los investigadores españoles que han llevado a cabo la detención se trata de una operación de especial relevancia, ya que el grupo Los Lobos, aliado temporalmente con Chone Killers, está vinculado a varios atentados recientes en (Ecuador) en los que se usaron y drones activados desde centros penitenciarios.

Las fuentes precisan que la investigación ha demostrado que la banda financiaba atentados desde España para amedrentar al presidente de Ecuador, , y obstaculizar reformas penitenciarias. Esas fuentes añaden que se trata de un grupo con influencia exterior y habilidad para evadir la justicia internacional.

Su arresto había sido anunciado por Noboa en redes sociales, en las que el mandatario ecuatoriano informó de que 'Pipo' había sido capturado en una operación conjunta entre las policías de Ecuador y de España.

En los últimos años, se rumoreaba que el capo de Los Lobos dirigía las operaciones de la desde España.

El presidente ecuatoriano no especificó que la detención se había realizado en España, dato que fue posteriormente confirmado por el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg.

Según el ministro ecuatoriano, desde España 'Pipo' "dirigía un amplio esquema de y delictivo en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, con conexiones directas al cártel Nueva Generación Ecuador y alianzas con , colombianos y europeos".

'Pipo' se había convertido en la actualidad en el delincuente más buscado por Ecuador después de la recaptura en mayo del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, 'Fito', principal líder de Los Choneros.

