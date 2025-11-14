Los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador cerraron un acuerdo para establecer un mecanismo de tercer país seguro que permitirá el "traslado digno" de personas solicitantes de asilo en la nación norteamericana al país andino, donde aguardarán la resolución de sus peticiones.

El pacto busca garantizar "el traslado digno, seguro y oportuno desde Estados Unidos a Ecuador de los nacionales de terceros países presentes en Estados Unidos que puedan solicitar protección internacional contra el retorno a su país de origen o de residencia anterior", especifica un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

