Estados Unidos y Suiza han llegado a un acuerdo para rebajar aranceles que incluiría inversiones suizas en el sector manufacturero del país norteamericano, adelantó este jueves el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.
"Ya hemos llegado básicamente un acuerdo con Suiza. Así que publicaremos los detalles de ese acuerdo hoy en el sitio web de la Casa Blanca", dijo Greer a la cadena CNBC, sin entrar en detalles específicos sobre el pacto.
