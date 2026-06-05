Las tendencias de uñas suelen moverse entre dos extremos: el maximalismo lleno de detalles y la búsqueda constante de acabados limpios y minimalistas. Las jelly nails logran quedarse justo en medio. Su característica principal es ese efecto translúcido que recuerda a la gelatina, los caramelos de colores o incluso al vidrio tintado, creando una manicura fresca, luminosa y perfecta para los meses más cálidos del año.

Aunque este estilo ya había tenido momentos de popularidad en temporadas anteriores, para el verano de 2026 regresa con una propuesta mucho más sofisticada. La tendencia ya se ha dejado ver en redes sociales, salones de belleza y tableros de inspiración, donde predominan los acabados brillantes y los colores que parecen tener profundidad propia.

¿Qué son las jelly nails?

A diferencia de los esmaltes tradicionales, las jelly nails utilizan colores semitransparentes que permiten que la luz atraviese la superficie de la uña. El resultado es un acabado cristalino que aporta dimensión y un efecto visual mucho más ligero que una manicura convencional.

La tendencia funciona tanto en tonos neutros como en colores intensos, lo que la convierte en una de las opciones más versátiles del momento.

1. Jelly nails en tonos durazno y mantequilla

El primer diseño apuesta por una paleta suave de tonos melocotón, rosa empolvado, amarillo mantequilla y blanco translúcido. Los relieves en forma de flor y las texturas tridimensionales añaden un toque romántico que recuerda a las tendencias coquette y soft girl que siguen dominando Pinterest.

¿Te gustan los detalles 3D? Foto: Instagram @bellebeau.nails

2. Rojo cereza con efecto cristal

Las uñas color vino y rojo profundo adquieren una dimensión completamente diferente gracias al acabado jelly. En este diseño, el efecto translúcido permite que la luz genere reflejos intensos que cambian según el movimiento de las manos, creando una apariencia elegante y sofisticada.

Este tono siempre luce sofisticado. Foto: Instagram @metanoia.espaciodeestetica

3. La versión inspirada en sandía

Uno de los diseños más divertidos del collage toma inspiración directa de la fruta más representativa del verano. El rosa vibrante combinado con pequeños puntos negros recrea el aspecto de una sandía, mientras que el acabado translúcido evita que el resultado se vea infantil o excesivo.

Las uñas con acento "polka dot" llegaron para quedarse. Foto: Instagram @nailswithjennym

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4. Uñas arcoíris en versión jelly

Para quienes prefieren llevar varios colores a la vez, las jelly nails también funcionan en versiones multicolor. Naranja, verde, azul, morado, rojo y rosa conviven en una misma manicura manteniendo una apariencia ligera gracias a la transparencia característica de esta tendencia.

Los diseños multicolor son una gran apuesta para el verano. Foto: Instagram @onuweolnailstudio

5. El regreso de las uñas soap nails

La versión más discreta de las jelly nails aparece en tonos nude y rosados con acabado perlado. Este diseño se acerca a la estética de las llamadas soap nails, una de las tendencias favoritas de celebridades y expertas en belleza por su apariencia limpia, natural y extremadamente elegante.

Parte del éxito de las jelly nails está en su capacidad para adaptarse a distintos estilos. Pueden verse divertidas en colores vibrantes, románticas con detalles florales o minimalistas en tonos nude. Además, el acabado brillante ayuda a que las manos luzcan frescas y cuidadas sin necesidad de diseños demasiado elaborados.

Si las uñas mantequilla, las glazed nails y las soap nails dominaron temporadas anteriores, todo apunta a que las jelly nails serán una de las manicuras más vistas durante el verano 2026. Porque a veces, un poco de brillo y transparencia es todo lo que se necesita para actualizar un look.

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