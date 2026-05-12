La manicura francesa lleva años siendo uno de los diseños favoritos dentro del mundo beauty gracias a su acabado elegante, limpio y versátil. Sin embargo, esta temporada la tendencia se reinventa por completo y deja atrás las clásicas puntas blancas para apostar por versiones mucho más coloridas, creativas y modernas.

Ahora, la french manicure se llena de tonos neón, líneas gráficas, colores pastel y contrastes vibrantes que convierten cualquier diseño de uñas en el protagonista absoluto del look. Lo mejor es que existen opciones para todos los estilos: desde manicuras minimalistas hasta propuestas mucho más atrevidas.

Si buscas inspiración para tu próxima cita en el salón, estos diseños demuestran que la manicura francesa seguirá dominando las tendencias este 2026, pero con una versión mucho más divertida.

Francesa en tonos neón

Este diseño mezcla una base lila translúcida con puntas verde neón que inmediatamente llaman la atención. La combinación se siente moderna, fresca y perfecta para primavera o verano.

Además, la forma almendrada ayuda a estilizar visualmente los dedos y hace que las puntas fluorescentes se conviertan en el centro de la manicura sin verse exageradas.

El tono neón hace resaltar las uñas. Foto: Instagram @feisty_fingers

Uñas french multicolor

Para quienes prefieren algo más discreto, esta versión minimalista apuesta por una base nude rosada acompañada de pequeñas puntas en distintos colores pastel.

Cada uña incorpora un tono diferente —rosa, azul, verde o naranja— logrando un efecto mucho más delicado y aesthetic. Es uno de esos diseños fáciles de combinar y perfectos para el día a día.

Uñas french con detalles. Foto: Instagram @byjessicaleahy

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Manicura francesa bold y vibrante

Las uñas largas también se suman a esta tendencia con diseños mucho más llamativos. Aquí, la manicura francesa mezcla tonos intensos como rojo, rosa mexicano, azul cielo y verde pistache.

Las puntas diagonales hacen que la manicura se vea más dinámico y moderno, mientras que el acabado brillante aporta ese efecto pulido que nunca falla.

El diseño favorito para esta temporada. Foto: Instagram @nailsbyheather.errington

Uñas french invertidas en tonos pastel

Esta propuesta le da un giro completo al diseño clásico. En lugar de llevar el color únicamente en la punta, las líneas rodean parte de la uña creando una especie de marco.

Los tonos pastel, como amarillo mantequilla, azul bebé y vino, hacen que el diseño se vea sofisticado, elegante y muy en tendencia este año.

El mini french, uno de los favoritos. Foto: Instagram @theofficialselfridges

Uña francesa gráfica multicolor

Las líneas curvas y los detalles gráficos siguen dominando las tendencias beauty, y esta manicura lo confirma. Sobre una base nude translúcida aparecen franjas multicolor que crean un efecto visual mucho más artístico.

Además de verse modernas, estas uñas tienen un toque retro inspirado en los años 70, una estética que seguirá presente tanto en moda como en maquillaje y nail art durante toda la temporada.

El french también puedes combinarlo con figuras geométricas. Foto: Instagram @peachinails

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