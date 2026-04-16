¿Amas el verde? Es un color que asociamos de inmediato con la naturaleza; según la intensidad de su tonalidad, puede transmitir desde seguridad hasta armonía. En la gama de los tonos pastel, encontramos el popular verde menta, una versión fresca, dulce y luminosa, que luce hermosa en las manicuras de primavera, en uñas tanto cortas como largas.

La uñas verde menta son una gran opción para añadir un pop de color al look sin perder elegancia. Se verán perfectas con looks en tonos tierra (chocolate) y neutros claros (blanco, crema, incluso un gris suave), también con los tan usados outfits con piezas en denim y con prendas en otros colores pastel, como amarillo, azul, lila y, por supuesto, rosa.

Uñas verde menta para la primavera 2026

Manicura francesa

La clásica manicura francesa se puede hacer con cualquier tono para adaptarnos a cada temporada y a las tendencias. Con base natural, lleva su distintivo trazo en tono verde menta, este puede ser tan fino como lo prefieras, según el largo de tus uñas. Pero esta manicura nos motiva a ir más allá: cubren la uña de dos dedos con el esmalte verde y añaden unos puntitos dorados que le dan ese toque de joya tan elegante.

El clásico dorado acentúa la elegancia de la manicura. Foto: Instagram @lillypalm__

Polka dots nails

Si hay un diseño de uñas que conquistó a las amantes del nail art este año es el de lunares, que se pueden lucir en uñas completas, en la punta como 'french nails' y en una sola uña. Aquí vemos que funciona muy bien junto a otra tendencia: el uso de los tonos tierra en las manicuras. Menta y chocolate se intercalan creando un contraste muy armónico con puntos diminutos.

Verde menta, marrón chocolate y polka dots es una combinación ganadora. Foto: Instagram @samrosenails

Diseño floral

Las flores son una constante de primavera y jamás aburren, mucho menos a las mujeres de estilo romántico. Puedes pedir en el salón un diseño de uñas con base blanquecina, una dosis de verde menta difuminado hacia las puntas y algunas flores en tonos rosas en lugares estratégicos. Una manicura como esta evoca la belleza de un jardín, estética ideal para la temporada.

Las flores imprimen una estética primaveral al instante. Foto: Instagram @_bettynails_

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Uñas efecto aura

Las ‘aura nails’ llegaron para quedarse. Puedes jugar con un par de tonos de verde para crear este efecto en tendencia: menta y manzana. En este diseño, el verde menta se usa como base en uñas completas y francesas, mientras que el tono más intenso se aplica para crear el efecto aura, tanto en el centro de las uñas como en las puntas.

El efecto aura es uno de los favoritos de la primavera 2026. Foto: Instagram @simlynail

Cat eye y flores 3D

Los elementos en 3D embellecen algunos diseños de uñas. Si son parte de tu estilo, no dudes en inspirarte en una manicura delicada como esta cuando vayas al salón: se usan tonos suaves y flores pequeñas, además de hilos dorados muy finos. El rosa y el verde en acabado ojo de gato se ven elegantes y, a la vez, modernos.

El verde menta luce muy bien en combinación con el rosa. Foto: Instagram @heygreatnails

Si en algún momento deseas una manicura sencilla, pero no muy discreta, también puedes llevar tus uñas verde menta ¡sin más!

El esmalte de uñas verde menta es ideal para la primavera. Foto: Instagram @nailalamode

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