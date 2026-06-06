El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, denunció este sábado que quince integrantes del seleccionado de futbol de su país, miembros del cuerpo técnico y directivo, aún no han recibido autorización para ingresar a Estados Unidos, a poco más de una semana de su debut en el Mundial FIFA 2026.

Pasandideh agregó que las autoridades estadounidenses "no han explicado las razones por las que algunos miembros de la delegación continúan sin recibir sus visas".

El diplomático recordó -en conferencia de prensa- que la selección de su país utilizará la ciudad fronteriza de Tijuana como base para trasladarse por vía aérea a los partidos programados en Estados Unidos y regresar posteriormente a México.

De acuerdo con el funcionario iraní, quienes sí obtuvieron autorización migratoria "cuentan con permisos limitados que les permiten ingresar únicamente durante el tiempo necesario para disputar los encuentros y abandonar el país ese mismo día".

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Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México, en conferencia de prensa - Foto: AFP

Para el representante de la nación islámica, estas condiciones generan una desventaja frente a otras selecciones que podrán permanecer concentradas cerca de sus sedes y reducir los tiempos de traslado.

"Es un desafío para nuestros jugadores", afirmó Pasandideh, al referirse al desgaste físico y logístico que implicará viajar constantemente entre ambos lados de la frontera.

A poco más de una semana de su debut en la Copa del Mundo de 2026, la selección de Irán se encuentra atrapada entre la política internacional y las exigencias deportivas, por lo que el diplomático dijo que pedirán la intervención de la FIFA al tiempo que agradeció el apoyo de México, en un contexto de tensiones geopolíticas con Washington.

Las autoridades iraníes consideraron que las restricciones migratorias chocan con los compromisos tradicionalmente asumidos por los países organizadores de grandes eventos deportivos.

Por ello, representantes del país asiático solicitaron la intervención de la FIFA para garantizar que se respeten los principios de igualdad y acceso para todas las selecciones clasificadas al torneo.

Pasandideh reconoció que la FIFA ha realizado esfuerzos para facilitar la participación de Irán, pero insistió en que la ausencia de integrantes clave del cuerpo técnico y directivo podría afectar el desempeño del equipo durante la competición.

Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México, en conferencia de prensa - Foto: AFP

Agradece a México

El embajador de Irán dedicó buena parte de su mensaje a agradecer el apoyo de México y mencionó de manera especial a la presidenta Claudia Sheinbaum; a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a las autoridades de Tijuana, y agregó que la ciudad ha demostrado ser un entorno seguro y hospitalario para su selección.

El representante destacó que la disposición mostrada por las autoridades mexicanas contrasta con las dificultades encontradas al gestionar los permisos de ingreso a EE.UU.

Las relaciones entre Washington y Teherán permanecen marcadas por años de tensiones diplomáticas, sanciones económicas y enfrentamientos indirectos en distintos escenarios regionales. A esto se suma el impacto que los recientes conflictos armados han tenido sobre la preparación de la selección.

Pasandideh recordó que el seleccionado de su país enfrentó dificultades para concretar encuentros de preparación y, por otro lado, expresó su interés en organizar actividades que permitan a los residentes de origen iraní y a la población de Tijuana convivir con el combinado asiático, esto siempre bajo la autorización de la FIFA.

El caso de Irán, que enfrentará a Nueva zelanda el 15 de junio en su primer partido, se ha convertido en uno de los fuertes desafíos políticos que enfrenta la FIFA para el torneo que arranca el próximo día 11.

"Buscamos paz y amistad con todo el mundo", finalizó el embajador iraní.

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