Carlos "Indio" Solari, el poeta de masas del rock argentino, murió a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico ocurrido mientras se sumergía en la piscina climatizada de su casa, según informó la Fiscalía General de Morón tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia.

La investigación de la Fiscalía determinó que Solari ingresó durante la madrugada a la piscina cubierta de su vivienda y falleció de manera inmediata a causa del ACV, sin ahogamiento.

Según se precisó, el cuerpo fue hallado por una cuidadora que, al no encontrar al músico en la casa, se dirigió al sector de la piscina junto con la esposa de Solari.

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Ambas retiraron el cuerpo del agua y solicitaron asistencia médica de emergencia, cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación sin éxito.

Según el parte judicial, la causa de la muerte es, de manera preliminar, un accidente cerebrovascular hemorrágico de origen no traumático, aunque el resultado definitivo quedará sujeto a estudios complementarios sobre las muestras extraídas durante la autopsia.

La nueva información aporta precisiones sobre el fallecimiento del artista, cuya muerte había sido atribuida inicialmente a complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson que padecía desde hacía años.

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En 2016, Solari reveló públicamente que sufría esa enfermedad durante un recital en la ciudad bonaerense de Tandil, cuando dijo ante miles de seguidores: "El Parkinson me anda pisando los talones".

El avance del cuadro lo alejó progresivamente de los escenarios hasta su retiro definitivo en el 11 de marzo 2017, cuando reunió, en la ciudad bonaerense de Olavarría, a unas 300 mil personas en lo que fue la mayor convocatoria de la historia de la música argentina.

Fundador de 'Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota' junto al guitarrista Eduardo 'Skay' Beilinson a mediados de la década de 1970, Solari se convirtió en una de las figuras más influyentes y convocantes del rock argentino.

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Lugar indefinido de velación

Mientras decenas de miles se congregaban este viernes en la plaza más importante de Buenos Aires y en otras ciudades del país como Mar del Plata y La Plata para llorar al 'Indio', el Gobierno argentino comunicó que sus restos no serían velados en el Congreso argentino, como es práctica habitual para figuras destacadas de la vida política y cultural argentina.

"Se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas copetentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", comunicó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El Gobierno argentino expresó además su disposición a colaborar con la familia en la búsqueda de un espacio alternativo para organizar un homenaje público acorde a la dimensión de su figura y garantizar las condiciones de seguridad necesarias.