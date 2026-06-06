Arquitectura barroca y la elegancia de uno de los palacios más emblemáticos de Sicilia sirvieron de telón de fondo para la boda de Dua Lipa y Callum Turner, celebrada este sábado a las 17:00 horas.

La Villa Valguarnera es una de las residencias más prestigiosas de la isla. Construida en el siglo XVIII y situada en Bagheria, a las afueras de Palermo, algunos medios especializados la han descrito como el “pequeño Versalles”.

La estructura, rodeada de amplios jardines con vistas al mar, también se ha vuelto popular en el mundo del cine. Más recientemente fue utilizada como locación para algunas escenas de la serie de Netflix "El leopardo".

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Vanity Fair Italia reportó que los recién casados renovaron sus votos en el cenador de la villa, donde la música estuvo a cargo de Elton John, quien les dedicó la canción “Your Song”.

Tal como se había previsto, el banquete nupcial se llevó a cabo en los salones de la residencia y fue organizado por el chef Tony Lo Coco, del restaurante I Pupi, galardonado con una estrella Michelin y reconocido por combinar la cocina contemporánea con las sólidas raíces gastronómicas de Sicilia.

Las versiones apuntan a que los cerca de 300 invitados degustaron especialidades locales como panelle, crocché y postres tradicionales, entre ellos cannoli y cassata.

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Para animar la fiesta, tomaron el escenario artistas de la talla de David Guetta, Martin Garrix e incluso el DJ británico Carl Cox.

Por supuesto, la privacidad fue una prioridad para la pareja. Tanto trabajadores como proveedores firmaron estrictos acuerdos de confidencialidad y se prohibió a personas ajenas al evento grabar o tomar fotografías.

Entre los invitados que han trascendido se encuentran la diseñadora de moda Donatella Versace, las cantantes Charli XCX y Olivia Dean, el actor Joe Alwyn y, por supuesto, familiares de la intérprete, entre ellos su hermana Rina y su padre, Dukagjin Lipa.

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Los festejos concluirán mañana con una última jornada marcada por el lujo y la elegancia. Italia no fue una elección casual para la pareja, ya que fue en Palermo donde el verano pasado compartieron varios días juntos, una experiencia que documentaron en redes sociales.