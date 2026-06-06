Las protestas por la excéntrica boda en Palermo habrían sido imposibles de ignorar para Dua Lipa y Callum Turner, quienes, horas antes de iniciar los tres días de festejos por su enlace, se enfrentaron a la inconformidad de algunos vecinos debido a la privatización de espacios públicos y al fuerte operativo de seguridad en la zona.

En respuesta, la cantante habría compensado a residentes el viernes 5 de junio con un reparto de 5 mil libras esterlinas, de acuerdo con The Sun.

Fuentes citadas por Metro UK señalaron que el dinero fue entregado a personas que viven en apartamentos cercanos y frente a las áreas habilitadas como estacionamientos para los invitados. Asimismo, se habrían rentado propiedades de Airbnb para evitar que vendedores u otros huéspedes pudieran quejarse del ruido.

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Se estima que la pareja invitó a 300 asistentes, entre ellos figuras de alto perfil como Elton John y Charli XCX.

PARTY GIRLS! Dua Lipa com Charli XCX e Tove Lo em seu pre-wedding. pic.twitter.com/NNT9Fqqin7 — Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) June 5, 2026

La agenda de la boda

El movimiento en Sicilia comenzó el miércoles con la llegada de los novios e invitados, mientras que el jueves por la noche se realizó una recepción al aire libre en el hotel Villa Igiea, donde la pareja se hospeda con parte de los asistentes.

Ayer viernes, la celebración se trasladó al centro histórico de Palermo, con el cierre del Palazzo Valguarnera Gangi, en la Piazza Sant’Anna, donde se montó una ambientación con detalles clásicos como un Mercedes, una barra decorada con espejos antiguos, estampas de escenas tradicionales sicilianas y un librero que haría referencia al romance de la pareja y su conexión a través de un libro.

o melhor dia da dua lipa é sempre o próximo, né? pic.twitter.com/0zhFhLNJu3 — Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) June 5, 2026

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La ceremonia está prevista para este sábado en Bagheria, cerca de Palermo, en la Villa Valguarnera, un palacio barroco del siglo XVII. El costo del evento se estima en 1 millón de libras esterlinas.

Problemas en el paraíso

El despliegue de seguridad también generó debate en torno a la Piazza Santa Anna y la Piazza Croce dei Vespri, donde se reportaron grafitis y carteles con frases como “Palermo no se alquila” y “Nuestra plaza no es tu salón”. Las autoridades retiraron los letreros colocados en el recorrido hacia la sede del primer evento, mientras que los grafitis fueron cubiertos con pintura.

Vecinos, a través del colectivo Apro Palermo, que busca visibilizar las repercusiones del turismo de masas, han expresado diversas quejas. Algunos relataron que al intentar tomar fotografías en zonas turísticas se les habría solicitado un pago o incluso se les prohibió el acceso.

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También algunos comerciantes han señalado afectaciones, ya que han tenido que cerrar sus negocios debido al bloqueo de calles.

Sin embargo, medios italianos apuntan a que, aunque existe un sector inconforme, otro ha recibido el evento con entusiasmo al considerarlo positivo para la proyección turística de la ciudad.

Mientras tanto, imágenes de la boda han circulado en redes sociales, donde se ha visto a la pareja en actitud relajada y feliz. Lipa lució un vestido blanco con escote halter y detalles de plumas, mientras Turner optó por un traje clásico beige.