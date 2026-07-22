Tras el cierre de la Copa del Mundo 2026, trabajadores continúan con el retiro de las estructuras y decoraciones instaladas para el FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que algunas de las piezas decorativas de cartonería ya habían sido retiradas y permanecían concentradas en la Plaza de la Constitución.

Se constató que la plancha del Zócalo permanece rodeada por vallas metálicas para permitir las labores de desmontaje. Mientras que algunas de las piezas decorativas que formaron parte de la ambientación del evento ya presentan visibles daños.

En la zona donde fue instalada la pantalla en la que se transmitieron los partidos del Mundial, personal apoyado con maquinaria pesada realizaba las labores de desmontaje.

“Oye, pero qué tristeza”, expresó Anna mientras veía cómo desinstalaban el Fan Fest y detalló que vio los partidos de la Selección Mexicana con sus hijos en el Zócalo.

Agregó que le daba nostalgia ver cómo quitaban las estructuras, mientras que sus hijos habían comentado que querían que se quedara.

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