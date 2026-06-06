Todos los días la gente toma su control remoto y a la hora que quiera puede disfrutar de la telenovela que se le antoje, gracias a las plataformas digitales, incluso puede maratonear, pero para que esto pueda suceder hay mucho trabajo detrás de ello.

El hacer una telenovela mexicana lleva un proceso largo y de mucha planeación, por eso cosas inesperadas por muy insignificantes que sean, como la lluvia o simplemente que alguien llegue tarde, puede arruinar la logística del proyecto, pero ¿qué pasaría si uno de los protagonistas faltara? Esto ya ha sucedido en varias ocasiones a lo largo de la historia de la televisión mexicana y aquí compartimos algunas.

"La paloma" (1995)

Era 1995 y dos jóvenes promesas de la actuación, Gerardo Hemmer y Maite Embil, obtenían su gran oportunidad al protagonizar la telenovela "La paloma". El 14 de agosto comenzó su transmisión por el entonces Canal de Las Estrellas, pero tan sólo tres semanas después sucedió algo trágico, a sus 25 años Gerardo fue encontrado muerto en su departamento, al principio se manejó que había sido por intoxicación con gas butano, pero en su acta de defunción se establece que fue por congestión visceral generalizada.

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Gerardo Hemmer, protagonista de "La paloma".

El productor José Rendón decidió continuar con la telenovela modificando la trama, aprovechando una escena donde Rafael Estrada, personaje de Hemmer, se enfrenta a un delincuente que entra en su casa buscando a Emilia (Maite Embil) y le dispara; así justificaría su salida de la telenovela, pero finalmente en el capítulo 50 se presentó esta escena y después de un flashback del personaje de Gerardo, apareció un mensaje que decía "Con amor y todo nuestro entusiasmo ¡¡Va por ti, Gerardo!!", terminando de esta manera definitivamente el melodrama, dejando inconclusa la historia, algo que hasta ahora no se ha vuelto a repetir.

"Mujer de madera" (2004)

Edith González ya se había consagrado como una de las grandes protagonistas de Televisa, y tenía en sus manos una historia fuerte, que no sólo hablaba de una joven que estaba al frente de un rancho, sino que además abordaba el tema de la tala clandestina; el productor Emilio Larrosa estaba al frente de este proyecto.

Pero tan sólo tres meses después Edith tuvo que salir del melodrama, la razón fue su embarazo, ya que por instrucciones médicas tenía que descansar hasta el día que diera a luz. Entonces para justificar el cambio de actriz, los guionistas escribieron un accidente donde Marissa, personaje de Edith, queda en medio de un incendio que le quema el rostro, por lo cual tiene que someterse a una cirugía reconstructiva y es ahí donde entró Ana Patricia Rojo, quien al fin recibía la oportunidad de un protagónico, pero pese a su trayectoria y talento la telenovela no convenció a la audiencia.

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Patricia Rojo tomó el lugar de Edith González.

"Vanessa" (1982)

Hablando de grandes estrellas, Lucía Méndez vivió su mejor momento como protagonista de telenovelas en los 80, cuando venía de éxitos como "Viviana" (1978) y "Colorina" (1980), fue entonces que Valentín Pimstein le ofreció el papel principal de "Vanessa", que habla de una chica de clase media que se vuelve el objeto del afecto de dos hermanos millonarios, Pierre (Rogelio Guerra) y Luciano (Héctor Bonilla), sobra decir que esto se convirtió en un éxito.

Pero a pocos capítulos del final sucedió lo inesperado, la protagonista fue asesinada; y hay dos versiones sobre el porqué esto sucedió. El productor argumentó en su momento, que en su afán de convertirse en cantante Lucía faltó tres días a las grabaciones, porque se fue a un programa musical, esto no sólo atrasó a toda la producción también enfureció a Pimstein y decidió dar este paso.

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Lucía Méndez protagonista del melodrama "Vanessa", producida por Valentín Pimstein.

Pero la diva dio años después su versión, en la cual aseguró que enfermó de bronconeumonía y aunque quiso avisarle al productor éste no le creyó, aún así le dijo que si se sentía mejor al otro día se presentaría a grabar lo que faltaba de la novela, pero fue hospitalizada en la noche y lógicamente ya no pudo cumplir, así que el final de Pimstein se grabó y se transmitió sin que ella pudiera hacer nada.

"Locura de amor" (2000)

Las telenovelas juveniles siempre han sido los trampolines para importantes carreras, ahí está Adela Noriega, Anahí, Kate del Castillo, etcétera, es por eso que en el momento que Adriana Nieto fue considerada por Roberto Gómez Fernández como la protagonista de "Locura de amor", una nueva versión de "Dulce desafío" (1988); la carrera de esta actriz se vislumbraba exitosa.

"Locura de amor" es una telenovela juvenil mexicana producida por Roberto Gómez Fernández para Televisa en el año 2000. Es una nueva versión de la telenovela "Dulce desafío".

Pero la realidad es que a mitad de la telenovela, fue despedida por irresponsabilidad al llegar tarde a los llamados, y por conflictiva, tenía una mala relación con su coprotagonista Juan Soler; es por eso que tomó la responsabilidad de seguir con el proyecto la actriz Irán Castillo, que ya venía de éxitos como "Agujetas de color de rosa" (1994-1995), "Preciosa" (1998) y "Soñadoras" (1998-1999). Después de eso Adriana se enfocó en sus proyectos personales, estudió publicidad, se casó y se enfocó en el cuidado de sus hijos, hasta que regresó a la actuación en 2015; años después en una entrevista aclaró que no se fue por gusto, sino que la despidieron por un malentendido con Juan Soler a causa de la prensa.

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