El cantante Chris Brown se encuentra en medio de un proceso legal para obtener la custodia compartida de su hija de 4 años, luego de que la madre de la menor, Diamond Brown, solicitara al tribunal que el artista solo tenga derechos de visita.

De acuerdo con información difundida inicialmente por TMZ, Diamond presentó en mayo una petición ante una corte de Los Ángeles para que se le otorgue la custodia legal y física de la niña, identificada como Lovely Symphani Brown. En su propuesta, planteó que Chris Brown únicamente mantenga un régimen de visitas.

Sin embargo, el intérprete no está de acuerdo con esa solicitud. En documentos judiciales obtenidos por el mismo medio, el cantante respondió pidiendo la custodia legal y física compartida, argumentando que ambos padres deberían asumir también los gastos del proceso legal, punto que Diamond habría incluido en su propia demanda.

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La situación legal entre ambos habría escalado semanas después de que Diamond realizara comentarios en redes sociales en contra del cantante, acusándolo de interferir en su relación sentimental. Posteriormente, la actual pareja de Chris Brown, Jada Wallace, respondió señalando a Diamond de dificultar el contacto entre el artista y su hija.

El conflicto incluso derivó en nuevos enfrentamientos públicos, luego de que Diamond insinuara estar dispuesta a confrontar a Jada.

Chris Brown es padre de tres hijos. Además de Lovely Symphani Brown, comparte a Royalty Brown, de 12 años, con la exmodelo Nia Guzman, y a Aeko Catori Brown, nacido en 2019, fruto de su relación con Ammika Harris.

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