La lujosa residencia del cantante Chris Brown en Los Ángeles fue escenario de un presunto tiroteo que provocó una movilización policial y dejó a un sospechoso detenido.

De acuerdo con reportes de TMZ, autoridades acudieron al exterior del domicilio del intérprete, ubicado en el distrito de Tarzana, tras recibir alertas por disparos de arma de fuego. Según la información, una mujer llamó para denunciar que un hombre, de aproximadamente 35 años, disparó contra su vehículo luego de un altercado ocurrido en la vía pública, en las inmediaciones de la propiedad.

El individuo fue detenido y declaró que el conflicto inició porque la mujer se negaba a retirarse del lugar y que accionó el arma después de que ella le pasara el automóvil por encima del pie, según su versión. Fue arrestado y acusado de agresión con arma mortal y vandalismo.

Lee también Shakira se impacta al ver a cientos de fans reunidos en Copacabana previo a su concierto gratuito

Hasta el momento, se desconoce si Brown se encontraba en la vivienda durante el incidente o si tiene relación con alguna de las personas involucradas. El cantante reside en una propiedad de seis habitaciones y ocho baños, ubicada en la cima de una colina, con un valor estimado de 4.3 millones de dólares.

El hecho ocurre una semana después de que Chris Brown y Usher anunciaran una gira conjunta programada para finales de 2026, centrada en sus éxitos dentro del R&B.

Lee también Con globos y veladoras, Maribel Guardia conmemora el cumpleaños de su hijo: "Feliz cumpleaños al cielo Julián"