Más Información

Eduardo Matos Moctezuma critica la triste situación del INAH

Eduardo Matos Moctezuma critica la triste situación del INAH

Catalina Guzmán: el retrato de una pionera de la fotografía en México

Catalina Guzmán: el retrato de una pionera de la fotografía en México

“La danza invita a la conexión humana”: Claudia Lavista sobre festejos del Día Internacional de la Danza en la UNAM

“La danza invita a la conexión humana”: Claudia Lavista sobre festejos del Día Internacional de la Danza en la UNAM

Archivo de Octavio Paz, patrimonio de México, sigue oculto

Archivo de Octavio Paz, patrimonio de México, sigue oculto

“Ningún reconocimiento se puede ganar solo”: Gerda Gruber

“Ningún reconocimiento se puede ganar solo”: Gerda Gruber

Muere Georg Baselitz, pintor y escultor alemán, a los 88 años

Muere Georg Baselitz, pintor y escultor alemán, a los 88 años

La lujosa residencia del cantanteen Los Ángeles fue escenario de un presunto tiroteo que provocó una movilización policial y dejó a un sospechoso detenido.

De acuerdo con reportes de TMZ, autoridades acudieron al exterior del domicilio del intérprete, ubicado en el distrito de Tarzana, tras recibir alertas por disparos de arma de fuego. Según la información, una mujer llamó para denunciar que un hombre, de aproximadamente 35 años, disparó contra su vehículo luego de un altercado ocurrido en la vía pública, en las inmediaciones de la propiedad.

El individuo fue detenido y declaró que el conflicto inició porque la mujer se negaba a retirarse del lugar y que accionó el arma después de que ella le pasara el automóvil por encima del pie, según su versión. Fue arrestado y acusado de agresión con arma mortal y vandalismo.

Lee también

Hasta el momento, se desconoce si Brown se encontraba en la vivienda durante el incidente o si tiene relación con alguna de las personas involucradas. El cantante reside en una propiedad de seis habitaciones y ocho baños, ubicada en la cima de una colina, con un valor estimado de 4.3 millones de dólares.

El hecho ocurre una semana después de que Chris Brown y Usher anunciaran una gira conjunta programada para finales de 2026, centrada en sus éxitos dentro del R&B.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exviolinista de Christian Nodal lo humilla y lo cambia por Fuerza Regida, ¿Se arrepentirá? Foto: Youtube MoluscoTV / TikTok @esmeralda.canape

“Se arrepentirá…”: exviolinista de Christian Nodal lo deja atrás y enciende polémica con Fuerza Regida

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a El Chapo Guzmán. Foto: EFE / U.S. Department of State vía AP.

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a 'El Chapo' Guzmán

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven". Foto: TikTok

¿Siguen juntos? Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público en medio de polémicas: "Felices no se ven"

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria. (AP Photo/Chris Pizzello)

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou se luce en impactante bikini rojo y ‘roba miradas’

[Publicidad]