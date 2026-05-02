Shakira se sorprendió al ver que cientos de personas están ya esperando a que comience el concierto gratuito que dará en Copacabana, la playa más emblemática de Río de Janeiro, donde las autoridades prevén una asistencia cercana a los dos millones de personas, lo que lo convertiría en el recital más multitudinario de la cantante colombiana.

A través de sus redes, la colombiana compartió un video en el que previo a que ensayara, muchas personas estaban cantando y bailando sus canciones horas antes del gran show.

Shakira celebrará tres décadas de carrera internacional con el concierto más grande de su trayectoria, al presentarse este sábado de forma gratuita en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

Se espera la asistencia de hasta dos millones de personas, lo que convertiría a la ciudad brasileña en la capital del pop latino por una noche. Para el evento se montó un escenario de 1,345 metros cuadrados frente al icónico hotel Copacabana Palace, donde se hospeda la cantante colombiana desde su llegada.

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Con este espectáculo, la intérprete de "Pies descalzos" se suma a la lista de estrellas globales que han hecho historia en ese mismo lugar, como Madonna, quien reunió a 1.6 millones de asistentes en 2024, y Lady Gaga, que alcanzó 2.1 millones en 2025.

Shakira tendrá como invitados especiales en el megaconcierto gratuito a los hermanos Caetano Veloso y María Bethania, dos de las voces más representativas de la Música Popular Brasileña.

La sorpresa quedó al descubierto durante el ensayo que la artista hizo en la noche de este viernes frente a miles de aficionados que se aglomeraron en los alrededores del escenario para ver un adelanto del espectáculo de la diva del pop.

La cantante colombiana Shakira toca la guitarra en el escenario durante un ensayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el 1 de mayo de 2026. Foto de Mauro PIMENTEL / AFP.

La relación de Shakira con Brasil se remonta a 1996, país en el que ha mantenido una presencia constante. De hecho, fue en Río donde, en febrero de 2025, arrancó su gira "Las mujeres ya no lloran", la cual se convirtió en la más taquillera para un artista latino, de acuerdo con Guinness.

La artista, que habla portugués con fluidez, recientemente colaboró con la cantante brasileña Anitta, cuya posible aparición en el concierto ha generado expectativa entre los fans.

Previo al evento, Shakira ha mantenido una intensa actividad en redes sociales, donde ha compartido momentos de su llegada a Río, desde la preparación de su equipaje hasta encuentros con seguidores que la esperaban a las afueras de su hotel.

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Fans de la cantante colombiana Shakira se congregan a las afueras del Copacabana Palace, donde se hospeda en Río de Janeiro, el viernes 1 de mayo de 2026, un día antes de su concierto gratuito. Foto AP/Silvia Izquierdo.

¿Qué está pasando previo al concierto de Shakira en Copacabana?

Desde hace semanas, Río de Janeiro vive una auténtica fiebre por Shakira. La ciudad se ha llenado de carteles con la imagen de la cantante, mientras que la playa de Copacabana ha sido rebautizada por fans como “Lobacabana”, en alusión al apodo de “loba” que identifica a la artista.

El ambiente festivo se extiende por toda la zona: vendedores ambulantes ofrecen productos alusivos, desde abanicos y gorras hasta curiosos frascos con supuestas “lágrimas de Shakira”, inspirados en el nombre de su gira. Además, grupos de seguidores se han congregado en la playa para ensayar coreografías con los característicos movimientos de cadera de la colombiana.

La expectativa es tal que decenas de fans permanecen a las afueras del hotel Copacabana Palace, donde se hospeda la cantante.

“Todos quieren verla en persona”, comentó Randeon Icaro, uno de los seguidores presentes, mientras que la DJ Nicole Ernandes destacó el ambiente de fiesta que ha predominado durante toda la semana.

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El fenómeno se explica también por la trayectoria de la artista: con más de 100 millones de discos vendidos, cuatro premios Grammy y 15 Latin Grammy, Shakira ha marcado a generaciones con temas como "Waka Waka", "Hips Don't Lie" y "Bzrp Music Sessions, Vol. 53".

Una vista aérea muestra un anuncio del concierto de la cantante colombiana Shakira exhibido en el túnel de Leme, cerca de la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 30 de abril de 2026. Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP.

El concierto ha atraído a visitantes de todo Brasil y de otros países de América Latina, lo que ha impulsado un aumento superior al 80% en las reservas aéreas, según datos oficiales. La alcaldía estima que el evento generará una derrama económica de más de 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares).

Ante la magnitud del espectáculo, las autoridades implementaron un robusto operativo de seguridad, con cerca de 8 mil agentes, además de drones, cámaras de reconocimiento facial y múltiples puntos de revisión. El despliegue responde también a antecedentes recientes: en 2025, tras un concierto de Lady Gaga, la policía informó haber frustrado un intento de atentado con bomba vinculado a un grupo que promovía discursos de odio.

*Con información de EFE.

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