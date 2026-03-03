Más Información

Han pasado casi 48 horas desde que conquistó el Zócalo de la capital mexicana con un concierto gratuito; sin embargo, para la cantante, el sueño aún no termina.

La noche del pasado 1 de marzo, la colombiana se presentó en el escenario más grande de México para cerrar, con broche de oro, su gira "Las mujeres ya no lloran".

Aunque, desde entonces, la intérprete de "Monotonía" se había mantenido en completo silencio, ahora, y a través de las redes sociales, dedicó unas palabras a las 400 mil almas que acudieron a su llamado.

El mensaje fue breve, pero lleno de emoción: "¡Gracias a mi gran familia mexicana por hacer este sueño realidad! ¡Te amo México!", escribió.

La dedicatoria de Shakira provocó la reacción de sus seguidores, quienes no solo le expresaron su cariño; sino que le agradecieron por los momentos que les hizo vivir:

"El Zócalo entero vibró contigo. Te amamos", "México te ama", "Hiciste historia, fue emocionante ser testigo de todo lo lindo que te pasa", "Quédate con quien te ame como México ama a Shakira", "Tu manada mexicana, siempre contigo", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Shakira le arrebata récord a Los Fabulosos Cadillacs

Hasta el pasado fin de semana, el récord de asistencia a un evento de este calibre correspondía a la banda argentina, Los Fabulosos Cadillacs, quienes en junio del 2023, lograron reunir a 300 mil de sus fans en el centro histórico.

Según cifras oficiales del Gobierno de la CDMX, Shakira dejó muy atrás esta cifra, pues, en tan solo cuestión de horas, juntó a 400 mil personas en la planca del Zócalo; esto sin contar a los seguidores que se reunieron en las pantallas que fueron colocadas en distintos puntos de la zona.

Ahora, la llamada "Loba" se ha consagrado como la artista con más poder de convocatoria en México, dejando a los intérpretes de "Matador" en segundo lugar.

El tercer puesto corresponde a Grupo Firme, grupo que, en septiembre de 2022, convocó a 280 mil personas a su concierto.

