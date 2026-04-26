Más Información

Fallece Rossana Reguillo, destacada investigadora en temas de violencia y juventud

Fallece Rossana Reguillo, destacada investigadora en temas de violencia y juventud

La atrasada remodelación de la CDMX y la remontada del Pumas sobre Juárez: memes de la semana

La atrasada remodelación de la CDMX y la remontada del Pumas sobre Juárez: memes de la semana

Maximiliano y su diario de 1863

Maximiliano y su diario de 1863

Sunrise, relato del libro de cuentos “Los secretos vivos” de Carlos Martín Briceño

Sunrise, relato del libro de cuentos “Los secretos vivos” de Carlos Martín Briceño

Dos cantinas en el axis mundi

Dos cantinas en el axis mundi

“La poesía y la ciencia vienen del mismo lugar: la pregunta”. Entrevista a María Negroni

“La poesía y la ciencia vienen del mismo lugar: la pregunta”. Entrevista a María Negroni

Un trabajador murió este domingo en Rio de Janeiro en un accidente durante la instalación del escenario donde la colombiana dará un megaconcierto gratuito el 2 de mayo, informaron las autoridades y los organizadores.

Según los bomberos, el hombre tuvo sus piernas aplastadas "en un sistema de elevación" y fue retirado de la estructura por otros de los presentes.

Los socorristas lo llevaron en una ambulancia, pero no sobrevivió.

Lee también

A pesar del esfuerzo, "lamentablemente, el profesional falleció en el hospital", señaló en una breve nota la empresa Bonus Track, organizadora del concierto.

"De pronto vimos personas corriendo y cuando miramos la estructura estaba en el piso", dijo Antonio Marcos Ferreira dos Santos, de 51 años, que estaba en la playa.

Ferreira señaló que vio a personas correr para librar al trabajador de la estructura. "Creo que lo sacaron con vida, lo metieron en una ambulancia y se lo llevaron", afirmó.

Desde hace días, varias cuadrillas trabajan en el montaje de un monumental escenario sobre la arena de la Copacabana para el concierto de la cantante.

Cerca de ese lugar, la policía halló el 13 de abril un artefacto explosivo.

Según medios locales, se trataba de una granada aturdidora, un dispositivo no letal diseñado para desorientar temporalmente a personas mediante un fogonazo cegador y una detonación de alta intensidad.

Conciertos como el que dará Shakira suelen atraer multitudes.

Según la agencia municipal Riotur, 2.1 millones de personas asistieron el año pasado al show similar que ofreció Lady Gaga y 1.6 millones al de Madonna en 2024.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Surge versión de que Canelo enviaba 'camiones de flores' a Ángela Aguilar tras fallarle y las redes explotan. Foto: EFE

Surge versión de que Canelo enviaba 'camiones de flores' a Ángela Aguilar tras fallarle y las redes explotan

Niñera de Meghan y príncipe Harry denuncia jornadas de 50 horas: “Es deshumanizante”. Foto: EFE

Niñera de Meghan y príncipe Harry denuncia jornadas laborales de 50 horas: “Es deshumanizante”

Gaby Spanic reaparece con look rojo tras críticas por cirugías: así luce ahora. Foto: Instagram

Gaby Spanic reaparece con look rojo tras críticas por cirugías: así luce ahora

Fotos de Nodal y Ángela difundidas por Kunno desatan sospechas: "Son tan viejitas que hasta Christian tenía el cabello largo". Foto: Kunno / IG

Kunno rompe el silencio: fotos con Christian Nodal y Ángela Aguilar desatan polémica

Lourdes León. Foto: EFE

Hija de Madonna posa en atrevida sesión de fotos para Instagram y deslumbra

[Publicidad]