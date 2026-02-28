Shakira sorprendióen su concierto del 27 de febrero del 2026 en el Estadio GNP al cantar “¿Dónde estás corazón?”, uno de sus himnos que llevaba mucho tiempo sin interpretar en vivo.

La loba subió al escenario para su show número 13 en el recinto de la Ciudad de México que como la docena osada fue sold out, pero tenía algo especial para sus fans mexicanos.

“Esta canción es la primera vez que la cantamos en esta gira ("Las mujeres ya no lloran"). No la hemos podido ensayar mucho, pero no quería irme de México sin cantarla para ustedes, porque sé que se las debía.”, dijo antes de las primeras notas del tema.

En redes sociales el debate no tardó, los internautas están divididos, ya que mientras muchos celebran el hecho, otros tantos se dicen indignados porque la colombiana ha ignorado esta canción desde hace mucho.

¿Cuándo cantó por última vez Shakira “¿Dónde estás corazón?

Antes del concierto de 2026 Shakira no había interpretado “¿Dónde estás corazón?” desde el 2018.

La cantante tenía este tema como uno de los habituales en su setlist durante la gira “El Dorado World Tour”, con el que promocionó su disco anterior “El Dorado”.

“¿Dónde estás corazón?” es una de las canciones más representativas de la de Barranquilla, lanzado en 1995 como parte de su álbum debut “Pies descalzos”.

Pese a que los fans han demostrado su molestia en comentarios tras lo sucedido en el Estadio GNP, esperan que este himno retome su lugar como infaltable en los shows de la colombiana ahora que lo ha desempolvado.

Sin duda alguna el tema es uno de los favoritos de la manada de Shakira, la pregunta que queda en el aire es si lo interpretará en su concierto gratuito de este domingo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México o habrá que esperar otros ocho años para escucharlo en vivo.

