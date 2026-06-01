Ayer, desde el Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una dura narrativa: México está bajo presión externa, la soberanía está en disputa y la defensa del gobierno es también defensa de la patria. ¿Estamos ante una radicalización de Sheinbaum? ¿Qué dirá EUA de este mensaje? Mario Campos, periodista y analista político, nos habla al respecto.

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