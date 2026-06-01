Podcast | 01-06-26 | 06:05 | Actualizada | 01-06-26 | 06:05 |

Ayer, desde el Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una dura narrativa: México está bajo presión externa, la soberanía está en disputa y la defensa del gobierno es también defensa de la patria. ¿Estamos ante una radicalización de Sheinbaum? ¿Qué dirá EUA de este mensaje? Mario Campos, periodista y analista político, nos habla al respecto.

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El PAN capitaliza el caso Maru Campos frente a Morena / Se define la segunda vuelta presidencial en Colombia. Será entre Iván Cepeda, candidato del oficialismo, y Abelardo De la Espriella, abanderado de la ultraderecha / La FIFA está exprimiendo el Mundial 2026 al máximo. Será el más caro de la historia.

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