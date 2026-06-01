En medio de porras, risas y fotos concluyó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México, sin embargo, citaron para un periodo extraordinario de sesiones que se realizará el martes 2 de junio.

Durante la discusión del penúltimo punto en el orden del día, comenzaron las fotos y porras. Un grito que resonaba con fuerza era el de “presidenta, presidenta”, pero no en alusión a Claudia Sheinbaum, sino a Yuriri Ayala, presidenta de la Mesa Directiva, quien prácticamente condujo la mayor parte de los trabajos legislativos durante este año.

Antes de discutir el último punto, Ayala bajó a las curules para unirse a las fotos, por lo que la sesión se pausó por algunos minutos.

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Minutos después se reanudaron los trabajos y se discutió el último punto, que era aprobar la licencia del diputado Pedro Haces Lago por un día. Para finalizar, Yuriri Ayala informó que este día se clausuraba el segundo periodo ordinario de sesiones del Segundo Año de la Tercera Legislatura y se entonó el Himno Nacional.

Inmediatamente se citó a la Comisión Permanente para instalarla y para aprobar la realización de un periodo extraordinario de sesiones el martes 2 de junio. El único punto a tratar ese día será la homologación de la Constitución local con la Constitución federal, en materia de elección judicial.

Morena resalta iniciativas presentadas

Horas antes, el Grupo Parlamentario de Morena presumió que durante este segundo periodo ordinario de sesiones se aprobaron 117 dictámenes de 160 iniciativas presentadas.

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Además, se realizaron nombramientos en la Procuraduría Ambiental, la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía capitalina.

Al respecto, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, aseveró que la creación y reformas de leyes son resultado del acercamiento con la población porque deben responder a las demandas y necesidades del pueblo.

Detalló que, como parte del balance de este periodo ordinario de sesiones, el Grupo Parlamentario de Morena dividió en tres grandes rubros la actividad legislativa: las minutas federales enviadas por la Cámara de Diputados o el Senado, las iniciativas enviadas por la Jefa de Gobierno, y las propuestas presentadas por las y los diputados guindas.

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“Queremos dejar muy claro que aprobamos las iniciativas enviadas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y también las minutas que vienen de las cámaras federales, porque representamos a un movimiento. Y ese movimiento obedece a lo que la gente requiere allá afuera, en esta ciudad y este país, y en conjunto, en el colectivo, como un gran equipo, realizamos la actividad legislativa”, puntualizó.

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