El pleno del Congreso local aprobó un dictamen para que, desde la Constitución capitalina, se salvaguarde el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad, inscrito en la Lista Representativa de la Humanidad de la Unesco, como los mariachis.

El dictamen, avalado por unanimidad, que modifica el artículo 18 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que las autoridades de la Ciudad, en coordinación con las federales, deberán garantizar de manera progresiva la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial mediante acciones y planes de carácter general, en concordancia con los tratados internacionales, “promoviendo la participación efectiva de las comunidades portadoras, con enfoque de igualdad sustantiva, perspectiva de género e interseccionalidad, y reconociendo el papel relevante de las mujeres en l transmisión y continuidad de las prácticas culturales vivas”.

Al fundamental la propuesta y vestido de charro, el legislador de Morena Pedro Haces Lago expuso que la Ciudad de México es un epicentro cultural ante el mundo, pues aquí vive la historia, la música, tradición, fiesta, el campo, la artesanía y la memoria de los pueblos y barrios originarios, pero la Constitución local no tenía un mandato expreso para reconocer con claridad el patrimonio cultural e inmaterial inscrito en la lista representativa de la Unesco.

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Congreso CDMX blinda a los mariachis y tradiciones; aprueban proteger patrimonio cultural reconocido por la Unesco. Foto: Hugo Salvador

“La lista representativa de la Unesco contempla tres elementos del patrimonio cultural e inmaterial de México, todas y todos importantes para nuestra Ciudad, cada uno representa una riqueza única, saberes, prácticas, tradiciones. Por ejemplo, el mariachi, símbolo que nos representa en México, pero también en el mundo, en la Ciudad de México tenemos un icono que nos representa no solamente en nuestros pueblos y barrios originarios, sino también la Plaza Garibaldi en la alcaldía Cuauhtémoc”, expuso.

Leonor Gómez, también de Morena, argumentó que cuando hablamos de proteger el patrimonio cultural inmaterial estamos hablando de proteger nuestra memoria viva, y las tradiciones que nos dan orgullo ante el mundo “como el color del Día de Muertos, los sabores únicos de nuestra cocina tradicional, pero también de un símbolo que es el alma sonora de nuestra capital, el mariachi”.

Emilio Guijosa comentó que proteger el patrimonio cultural inmaterial es proteger nuestra memoria colectiva, raíces, y las expresiones que dan identidad y sentido de pertenencia a las comunidades.

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Congreso CDMX blinda a los mariachis y tradiciones; aprueban proteger patrimonio cultural reconocido por la Unesco. Foto: Hugo Salvador

Rebeca Peralta, del PVEM, destacó que este dictamen también protege a la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa.

Tras la aprobación de esta propuesta, mariachis comenzaron a tocar melodías dentro del pleno del Congreso.

LL