ofrecerá un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México este domingo 1 de marzo de 2026. Si planeas asistir, estos son los detalles clave: horario, posibles canciones, objetos permitidos y alternativas para seguir el espectáculo.

La cantante colombiana regresa a la capital después de una serie de 12 presentaciones en el Estadio GNP y ahora buscará cerrar con un evento masivo, donde intentará superar la marca de 300 mil asistentes impuesta por Los Fabulosos Cadillacs.

La originaria de Barranquilla también vuelve casi dos décadas después de su último concierto gratuito en este recinto, en 2007, ahora con una convocatoria mayor y en un momento distinto de su carrera.

¿A qué hora empieza el concierto de Shakira en el Zócalo?

El espectáculo iniciará a las 20:00 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, como ocurre en este tipo de eventos masivos, se prevé que los asistentes comiencen a llegar desde temprano. Para quienes busquen un lugar cercano al escenario, se recomienda arribar alrededor de las 14:00 horas.

¿Dónde estarán las pantallas para ver el concierto de Shakira?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, , informó que además del escenario principal se instalarán pantallas en distintos puntos para ampliar la visibilidad del público. Estas estarán ubicadas en el Zócalo, la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

También existe la opción de reservar en terrazas con vista a la Plaza de la Constitución. Algunos espacios ofrecen paquetes cuyo costo puede alcanzar los 4 mil 100 pesos por persona, dependiendo del establecimiento.

¿Qué se puede y qué no se puede llevar?

Como en todo evento similar, habrá control de acceso con objetos permitidos y restringidos.

Objetos permitidos:

Bolsas pequeñas o cangureras

Binoculares

Impermeables o chamarras

Baterías externas para celular

Teléfonos móviles

Calzado cómodo

Objetos prohibidos:

Objetos punzocortantes

Hieleras

Bebidas alcohólicas

Envases de vidrio o latas

Aerosoles

Sillas

Mascotas

Mochilas voluminosas

Posible setlist

Aunque no se ha confirmado el repertorio oficial para el Zócalo, podría tomar como referencia el presentado en el Estadio GNP, que incluyó temas como:

La fuerte

GIRL LIKE ME

Las de la intuición / Estoy aquí

Te felicito

TQG

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Ciega, sordomuda / El Jefe

Suerte (Whenever, Wherever)

Waka Waka (Esto es África)

Loba

BZRP Music Sessions #53

