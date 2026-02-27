Más Información
Asesinan a la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán, Sinaloa; es una bofetada a la seguridad nacional, denuncia colectivo
Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica
México, tercer lugar con más asesinatos de periodistas en 2025, señala Comité de Protección; acusa fracaso en garantizar justicia
EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"
Para aquellos capitalinos que planean asistir al concierto gratuito de Shakira que tendrá lugar este domingo 1 de marzo en el Zócalo, la Secretaría de Salud instalará módulos de vacunación en distintos puntos del centro que estarán habilitados durante el evento.
Como parte del operativo que implementará la administración capitalina durante el concierto de la artista colombiana, la Secretaría de Salud apoyará con 11 módulos médicos; 40 médicos, enfermeras y técnicos de urgencias médicas; dos ambulancias con tripulación completa, dos médicos legistas para módulo itinerante y cinco médicos legistas para fiscalías.
Además, se instalarán dos módulos de vacunación que estarán abiertos de las 10:00 de la mañana a 24:00 en los siguientes puntos:
Lee también: Acceso y uso de estacionamientos en Desierto de los Leones es gratuito: Sedema; advierten sanciones por cobros indebidos
- Bellas Artes
- Pino Suárez
Ese día también se contará con apoyo del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para regulación médica.
La atención a la salud estará coordinada por el CRUM (con dos ambulancias), el ERUM (con 85 profesionales y cinco ambulancias) y la Cruz Roja.
Lee también: VIDEO Jóvenes caen de gradas durante foto de graduación en la IBERO; trasladan a alumnos al hospital
Caen en Iztapalapa dos presuntas integrantes de banda dedicada al robo y desmantelamiento de autos; aseguran droga, armas y placas de circulación
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]