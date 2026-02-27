Para aquellos capitalinos que planean asistir al concierto gratuito de Shakira que tendrá lugar este domingo 1 de marzo en el Zócalo, la Secretaría de Salud instalará módulos de vacunación en distintos puntos del centro que estarán habilitados durante el evento.

Como parte del operativo que implementará la administración capitalina durante el concierto de la artista colombiana, la Secretaría de Salud apoyará con 11 módulos médicos; 40 médicos, enfermeras y técnicos de urgencias médicas; dos ambulancias con tripulación completa, dos médicos legistas para módulo itinerante y cinco médicos legistas para fiscalías.

Además, se instalarán dos módulos de vacunación que estarán abiertos de las 10:00 de la mañana a 24:00 en los siguientes puntos:

Bellas Artes

Pino Suárez

Ese día también se contará con apoyo del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para regulación médica.

La atención a la salud estará coordinada por el CRUM (con dos ambulancias), el ERUM (con 85 profesionales y cinco ambulancias) y la Cruz Roja.

