La secretaria de Salud, Nadine Gasman, descartó que haya riesgo de un incremento de casos de sarampión en la CDMX, a causa de la concentración masiva que se prevé en la plancha del Zócalo el próximo 1 de marzo, por el concierto de la cantante colombiana Shakira.

“No esperamos que haya un brote, le pedimos a la gente que se siente mal, que tiene calentura, etcétera, que se quede en su casa, no por el concierto de Shakira, sino para todo, e invitar a la gente a que se vacune”, dijo.

En entrevista posterior a la presentación de actividades por el Festival Tiempo de Mujeres, la secretaria reiteró el llamado a la población para que acuda a vacunarse, además de quedarse en sus hogares en caso de sentir malestar, independientemente del concierto del próximo domingo, sino en general, para evitar propagar el virus.

Gasman Zylbermann aseveró que los más de 370 casos de sarampión que se registran en la CDMX, “no es algo para alarmarse” en una ciudad que tiene una población de 9.5 de habitantes.

La secretaria señaló que no se han registrado brotes masivos de sarampión en la CDMX, con excepción del brote comunitario que se registró a finales de 2025, el cual ya está controlado. Y precisó que actualmente se han registrado casos de sarampión en todas las alcaldías de la capital, siendo Cuauhtémoc, GAM y Álvaro Obregón las que más casos presentan.

