Reportan 631 autos robados en hechos violentos tras caída de "El Mencho"; fue un "evento atípico", dice AMIS

Sobrevuelos, patrullaje terrestre y sonidos de sirenas; el día a día en Puerto Vallarta, tras el abatimiento de "El Mencho"

La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG

TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario; reorganización financiera llega tras pago de impuestos de Grupo Salinas al SAT

Reservaciones para ver a Shakira desde terrazas del Zócalo alcanzan 4 mil 500 pesos; paquetes incluyen menú o solo acceso

Acusan a René Arzate García, del Cártel de Sinaloa, de narcoterrorismo en EU; sube recompensa a 5 mdd por “La Rana"

Las reservaciones en los restaurantes con terraza con vista al Zócalo capitalino para disfrutar del concierto gratuito que ofrecerá Shakira el próximo domingo 1 de marzo en el Zócalo capitalino alcanzan hasta los 4 mil 500 pesos por persona.

En algunos casos el monto contempla alimentos y bebidas, mientras que en otros únicamente garantiza el acceso al espacio, dejando a un lado los precios de consumo.

En el restaurante Cocina Central, que cuenta con balcones y vista directa al Zócalo, ofrecen un menú especial de 4 mil 500 pesos por persona; el paquete incluye entrada, sopa, plato fuerte, postre y bebidas ilimitadas.

Por su parte, en Terraza Rocco la reservación también se encontraba en 4 mil 500 pesos por persona; sin embargo, este costo no incluye el consumo individual, el cual se paga aparte y no cuenta con un mínimo establecido.

En el Hotel Majestic informaron que no estarán ofreciendo servicios especiales para esa fecha.

En la Terraza Primer Cuadro no habrá servicio el día del concierto.

