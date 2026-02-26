Las reservaciones en los restaurantes con terraza con vista al Zócalo capitalino para disfrutar del concierto gratuito que ofrecerá Shakira el próximo domingo 1 de marzo en el Zócalo capitalino alcanzan hasta los 4 mil 500 pesos por persona.

En algunos casos el monto contempla alimentos y bebidas, mientras que en otros únicamente garantiza el acceso al espacio, dejando a un lado los precios de consumo.

En el restaurante Cocina Central, que cuenta con balcones y vista directa al Zócalo, ofrecen un menú especial de 4 mil 500 pesos por persona; el paquete incluye entrada, sopa, plato fuerte, postre y bebidas ilimitadas.

Por su parte, en Terraza Rocco la reservación también se encontraba en 4 mil 500 pesos por persona; sin embargo, este costo no incluye el consumo individual, el cual se paga aparte y no cuenta con un mínimo establecido.

En el Hotel Majestic informaron que no estarán ofreciendo servicios especiales para esa fecha.

En la Terraza Primer Cuadro no habrá servicio el día del concierto.

