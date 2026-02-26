La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que por primera vez, el Zócalo de la Ciudad de México tendrá alumbrado con motivo del 8M, como parte de las actividades que se realizarán durante marzo en el marco del Festival Tiempo de Mujeres.

“Ustedes saben que en el Zócalo tenemos alumbrado monumental el 15 de septiembre, el Día de Muertos y también tenemos en diciembre, ahora vamos a tener en marzo iluminación monumental también y queremos que los edificios públicos se iluminen de morado”, adelantó la mandataria capitalina.

Usualmente, el alumbrado que se coloca en avenida 20 de noviembre y en los edificios de Gobierno, es para celebrar la Independencia, la Revolución y las fiestas decembrinas, y más recientemente —desde 2022— el Día de Muertos. Este 2026, también se colocará este tipo de alumbrado con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Al presentar los pormenores de la edición 2026 del Festival Tiempo de Mujeres, Brugada Molina presentó un render en el que se aprecia una decoración sobre avenida 20 de noviembre con el mensaje “Es tiempo de Mujeres” y las siluetas de tres mujeres, junto con flores de colores.

Adicionalmente, se iluminarán de morado los edificios de Gobierno.

