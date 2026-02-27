Policías de la Ciudad de México capturaron a dos mujeres, Mercedes "N" y Gabriela "N", presuntas integrantes de un grupo criminal dedicado al robo y desmantelamiento de autos en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) el grupo está liderado por un sujeto identificado como Rodolfo "N", quien está relacionado con siete robos de auto en 2025 y dos en el presente año.

Elementos de la SSC dieron seguimiento a la identificación de dicha célula por lo que se realizaron trabajos de inteligencia que permitieron ubicar un inmueble en la colonia Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, aparentemente usado para actividades ilícitas.

Lee también Culiacán lidera robo de vehículos asegurados en el país: AMIS; a nivel nacional, delito baja 15.4% anual

Tras recabar los elementos suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó a un juez una orden de cateo para dicho predio.

Una vez que el juzgador otorgó el mandamiento, personal de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia capitalina realizaron un operativo en el inmueble.

Allí se detuvo a las dos mujeres y se aseguraron 98 bolsas con posible marihuana, un arma de fuego larga con 10 cartuchos útiles, tres placas de circulación emitidas en el Estado de México y Morelos con reporte de robo, así como tres escáneres.

Las dos mujeres fueron presentadas ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica, mientras que el inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl