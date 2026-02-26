Ante los hechos violentos del domingo pasado por el abatimiento del líder del CJNG, Nemesio Ocegueda, "El Mencho", la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), reportó que se trató de un evento atípico, donde se robaron 631 vehículos en todo el país.

En conferencia de prensa, la directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, detalló que Jalisco concentró la mayoría de los eventos, con un total de 396 autos robados, seguido por Michoacán con 101 unidades y Nayarit con 80. Dichas entidades concentraron el 92% de los casos.

En el caso de Guanajuato, detalló, se registró un exceso de robo de 10 unidades.

La directiva explicó que hasta el momento no se ha hecho el desglose por tipo de unidad, entre autos o tractocamiones.

En el caso de comercios, indicó que aún se está detallando por parte de las aseguradoras el impacto a los establecimientos.

La representante del sector explicó que en los eventos reportados el delito principal fue el despojo de vehículos, independientemente del uso posterior que se les haya dado, como para bloqueo de vialidades, incendios o para participar en disturbios.

Confían que totalidad de robos estarán cubiertos

Precisó que, en los casos donde exista una póliza con cobertura de robo total, los propietarios deben presentar el reporte correspondiente ante su aseguradora y realizar la denuncia ante la autoridad. Con ello, se activa el proceso de ajuste para determinar la procedencia de la indemnización conforme a las condiciones del contrato.

“Prácticamente lo que estuvimos viendo fue básicamente ese delito, el despojo, con independencia de para qué lo vayan a usar. Si lo usaron para quemar, si lo usaron para tapar vías, para amotinarse, no debe de haber ningún problema. Justo para eso están las coberturas.

La directiva confió en que prácticamente la totalidad de robos estarán cubiertos por las compañías aseguradoras.

Indicó que es relevante que los asegurados verifiquen qué ocurrió en su caso particular y lo reporten adecuadamente, especificando si se trató de un robo total. Cada reclamación deberá seguir el proceso establecido por la aseguradora correspondiente.

