¿México ya tocó fondo tras la caída del "Mencho"?; el análisis Con los de Casa

Con la reciente caída de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el especialista en seguridad, Carlos Seoane cuestiona sobre sí México ya tocó fondo en niveles de violencia.

En entrevista en Con los de Casa, junto con el periodista Héctor de Mauleon, el Director Editorial General de EL UNIVERSAL, David Aponte y la columnista Maite Azuela dijo que no es que se pueda caer más hacia el fondo, pero advirtió que "de aquí forzosamente tenemos que ir hacia arriba. No nosotros como población, sino finalmente el aparato gubernamental".

En la misma línea expresó que esperaba desde hace años que el gobierno diera un golpe histórico como el que se vivió y que tenía la certeza de que no iba a suceder en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

"Aplaudo el que finalmente hayan dicho, por el motivo que quieras, no hay otra opción. Se cruzó un borde que se había mantenido atado" en el sexenio anterior, dijo.

La sombra del narco y el Mundial

Tras el panorama de violencia con el que México será sede, por tercera vez, del Mundial desencadenado por la caída de “El Mencho”, Héctor de Mauleon recordó las situaciones de crisis con las que el país ha encarado el torneo de fútbol más importante del mundo.

"En el mundial del 70 veníamos de la matanza de Tlatelolco en el 68. En el mundial del 85 acababa de pasar el gran desastre del terremoto, se acababa de destapar el poderío del grupo de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias "Don Neto" que acababan ser detenidos".

Asimismo señaló que en ese periodo "se estaba destapando la cloaca de cómo se habían tendido las redes del crimen organizado en la política y controlando hasta gobernadores, procuradores, policías judiciales militares, etcétera".

Refirió que ahora se presenta "con un nivel inverosímil" que va desde las grabaciones filtradas "donde se oye al secretario de la Defensa Nacional de la Marina proponer a Rafael Ojeda Durán que el asunto del tráfico de huachicol donde están involucrados sus sobrinos se quede entre ellos y que no salga del cuarto de oficina".

Hasta, los años de 2021 a 2024 cuando "el crimen organizado financió las elecciones e intervino poniendo alcaldes, presidentes municipales y gobernadores de diferentes partidos políticos, la mayoría de Morena."

