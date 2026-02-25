La carretera que conecta el puerto turístico de Puerto Vallarta con la delegación de Ixtapa amaneció marcada por el silencio, el olor a humo y los restos de lo que hasta hace unos días eran comercios en operación. El tramo, uno de los más transitados por trabajadores y estudiantes, fue escenario de narcobloqueos, rapiña e incendios durante la jornada violenta del domingo 22 de febrero de 2026.

A la altura de las inmediaciones del campus de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, la destrucción es evidente. Frente a la vía se ubican una tienda de conveniencia Oxxo y una sucursal de AutoZone, esta última convertida en un cascarón ennegrecido tras haber sido vandalizada, saqueada e incendiada.

La carretera que conecta el puerto turístico de Puerto Vallarta con la delegación de Ixtapa fue escenario de narcobloqueos, rapiña e incendios durante la jornada violenta del domingo 22 de febrero de 2026. Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL

De acuerdo con vecinos y comerciantes de la zona, el ataque ocurrió durante los bloqueos realizados por civiles armados para obstaculizar el paso de las fuerzas federales que participaban en el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Lee también Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico

En un recorrido realizado por esta casa editorial, se constató que al menos dos tiendas Oxxo y la refaccionaria fueron blanco directo de los disturbios. En la sucursal de autopartes, el incendio consumió gran parte de la estructura hasta provocar el colapso del techo, dejando vigas retorcidas, láminas dobladas y mercancía calcinada entre los escombros. El interior permanece expuesto, sin acordonamiento visible ni presencia de autoridades resguardando el sitio.

La carretera que conecta el puerto turístico de Puerto Vallarta con la delegación de Ixtapa fue escenario de narcobloqueos, rapiña e incendios durante la jornada violenta del domingo 22 de febrero de 2026. Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL

El pavimento frente a los locales muestra manchas oscuras y fragmentos de vidrio que crujen bajo los pasos. Algunas vitrinas quedaron completamente destruidas, mientras que los anaqueles —o lo que queda de ellos— permanecen vacíos. Testigos señalaron que, tras los ataques, personas aprovecharon la ausencia de vigilancia para sustraer mercancía.

Más adelante, otra tienda de conveniencia presenta señales de saqueo: puertas forzadas, cristales rotos y paredes tiznadas por el humo. Aunque no todos los establecimientos fueron incendiados, varios muestran daños por vandalismo.

La carretera que conecta el puerto turístico de Puerto Vallarta con la delegación de Ixtapa fue escenario de narcobloqueos, rapiña e incendios durante la jornada violenta del domingo 22 de febrero de 2026. Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL

Lee también México y EU colaboran en cuatro operaciones de seguridad, revela Sheinbaum; en esto consiste cada una

La zona, habitualmente concurrida por estudiantes, transporte público y comercio local, luce semivacía. Algunos negocios cercanos permanecen cerrados, mientras otros operan con cautela. Conductores reducen la velocidad al pasar frente a los inmuebles dañados, observando en silencio los restos de la violencia.

Los hechos forman parte de los múltiples bloqueos e incendios registrados en distintos puntos del municipio ese domingo, cuando vehículos fueron quemados y carreteras cerradas para impedir la movilidad de las fuerzas de seguridad.

La carretera que conecta el puerto turístico de Puerto Vallarta con la delegación de Ixtapa fue escenario de narcobloqueos, rapiña e incendios durante la jornada violenta del domingo 22 de febrero de 2026. Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL

La carretera que conecta el puerto turístico de Puerto Vallarta con la delegación de Ixtapa fue escenario de narcobloqueos, rapiña e incendios durante la jornada violenta del domingo 22 de febrero de 2026. Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL

La carretera que conecta el puerto turístico de Puerto Vallarta con la delegación de Ixtapa fue escenario de narcobloqueos, rapiña e incendios durante la jornada violenta del domingo 22 de febrero de 2026. Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc