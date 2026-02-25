Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron una Ceremonia de Honores Fúnebres a los uniformados que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en Jalisco.

Esto luego del enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco, donde Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fungió como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), resultó herido de gravedad junto con dos integrantes del CJNG, quienes fallecieron durante el traslado vía aérea a la Ciudad de México.

En la ceremonia que se efectuó en las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 5 con sede en Zapopan, Jalisco se cubrieron los féretros con la Bandera Nacional y se montó una guardia de honor a los elementos del Ejército y Guardia Nacional (GN) para preservar su memoria y legado, como ejemplo de servicio, disciplina y lealtad a México.

En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló que, durante el acto, se realizó el pase de lista del personal fallecido y la banda de guerra entonó el toque militar de silencio, posteriormente se dio lectura de una semblanza del personal que perdió la vida.

Realizan honores fúnebres a militares caídos en cumplimiento de su deber en Jalisco este miércoles 25 de febrero de 2026. Foto: Especial

Al concluir la ceremonia, se hizo entrega de la Bandera Nacional con nicho a los deudos, como símbolo de honor, gratitud y reconocimiento de la nación hacia sus soldados caídos y al expresar las palabras de condolencias, a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional, se destacó el compromiso, la lealtad y el alto sentido del deber que distinguió al personal que ofrendó su vida al servicio de la patria.

Una vez que finalizó la ceremonia, los féretros fueron trasladados en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a sus respectivos lugares de origen.

