Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala a Isaac Moreno Romero, alias “El Hacha”, operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los efectivos le aseguraron dosis de droga y una granada. De acuerdo a las investigaciones está relacionado con secuestros, extorsiones, cobro de piso, homicidios, comercio ilegal de hidrocarburo en la zona, así como agresiones a grupos rivales.

El Gabinete de Seguridad informó que tras trabajos de investigación de campo realizados en la localidad de San Miguel Contla, los efectivos ubicaron a un sujeto abordo de un vehículo sin placas de circulación; tras marcarle el alto y realizarle una revisión preventiva, se identificó que llevaba consigo diversas dosis de narcótico y un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación.

Lee también "Una el martes y una el jueves"; Tatianol Plus, el tratamiento médico de "El Mencho" hallado en su refugio

“El Hacha” fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr