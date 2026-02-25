Más Información

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; fiscalía dice que los "comunistas rendirán cuentas"

EU habilita línea de asistencia para ciudadanos en México tras violencia por caída de "El Mencho"; "sigue firme" compromiso para protegerlos

García Harfuch sale de Palacio Nacional y se toma fotos con ciudadanos; hoy es su cumpleaños

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

ONG exige investigación por la muerte de dos niñas en DIF de Oaxaca; "migrar no debe costar la vida", afirma

Tras los hechos de violencia registrados por el operativo en Jalisco, en el que resultó abatido , la embajada de Estados Unidos en México indicó que "se han levantado todas las restricciones".

La representación diplomática, a cargo del embajador Ronald Johnson, aseguró que tanto la embajada como todos los consulados en nuestro país están operando con normalidad.

"No tenemos reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales", recalcó la embajada.

Consideró que aunque los horarios de vuelos han vuelto a la normalidad, si el directo a se canceló, pidió a sus ciudadanos reservar un vuelo con conexión a través de otra ciudad mexicana o estadounidense.

También recomendó reanudar los niveles estándar de precaución y estar al pendiente de la alerta de viaje para México

Entre las medidas a tomar, recordó que hay que verificar con las aerolíneas los estados y horarios.

"Monitoree los medios locales para actualizaciones, siga las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911", pidió.

