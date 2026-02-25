Tras los hechos de violencia registrados por el operativo en Jalisco, en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", la embajada de Estados Unidos en México indicó que "se han levantado todas las restricciones".

La representación diplomática, a cargo del embajador Ronald Johnson, aseguró que tanto la embajada como todos los consulados en nuestro país están operando con normalidad.

"No tenemos reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales", recalcó la embajada.

Consideró que aunque los horarios de vuelos han vuelto a la normalidad, si el directo a Estados Unidos se canceló, pidió a sus ciudadanos reservar un vuelo con conexión a través de otra ciudad mexicana o estadounidense.

También recomendó reanudar los niveles estándar de precaución y estar al pendiente de la alerta de viaje para México

Entre las medidas a tomar, recordó que hay que verificar con las aerolíneas los estados y horarios.

"Monitoree los medios locales para actualizaciones, siga las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911", pidió.

