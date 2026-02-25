La senadora Yeidkol Polevnsky, del Partido del Trabajo (PT), aseguró que la propuesta para modificar la forma de elegir a los diputados plurinominales está “fuera de toda realidad” y se pronunció en contra de un recorte presupuestal inequitativo a los partidos políticos.

En entrevista, cuestionó la visión que hay sobre las candidaturas plurinominales dentro de la reforma que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, al advertir que algunos de los planteamientos que han trascendido “no son viables”.

En este sentido, planteo como ilógico el escenario en el que un candidato de mayoría haga campaña en un solo distrito, mientras que un plurinominal deba hacerlo en decenas de distritos sin recursos suficientes.

“Imagínense que le digan: el candidato de mayoría va a hacer campaña en un distrito, pero el pluri lo va a hacer en 40 distritos y sin dinero. A ver, ¿quién va a cuidar eso?”, señaló.

Polevnsky sostuvo que cualquier modificación debe garantizar “piso parejo” y reglas claras, además de evitar opacidad o inequidades en la contienda.

También consideró indispensable revisar con detalle cómo quedarían reguladas las campañas de representación proporcional para que no se generen distorsiones en la competencia electoral.

Yeidkol Polevnsky busca adecuaciones en reforma electoral

Aunque reiteró que el PT es un aliado “al 100 por ciento” de la Cuarta Transformación y confió en que su bancada actuará en unidad, Yeidkol Polevnsky recalcó que en el caso específico de las candidaturas plurinominales será necesario hacer adecuaciones para que el modelo sea funcional y equitativo.

“Yo creo que si se va a hacer una revisión se debe de plantear buscar que haya mucha más equidad para todas y para todos, y que todos partan de lo mismo, pero no puedes pedirle a un candidato que haga campaña en 40 distritos cuando el otro hace cumplir en uno. Yo creo que eso está desproporcionado”, insistió.

Por otra parte, advirtió que en el caso del recorte presupuestal a los partidos, se tiene que buscar algo que sea más equitativa y más justa la forma de distribuir los recursos.

“Puede no haber gastos superfluos y que haya una transparencia y rendición de cuentas de cómo se utilizan los recursos, pero tiene que haber recursos para evitar que haya recursos de otros lados”, señaló.

Dijo desconocer cómo votará la bancada del PT, pero subrayó que el partido ha sido un aliado muy fuerte de la Cuarta Transformación.

“Es 4T al 100 por ciento, yo sé que van a estar juntos, que van a estar muy unidos y yo creo que esto lo único que requiere es que se analice en la vida real qué implica lo que están proponiendo, porque a veces teóricamente puedes decir algo que suena muy buen, pero que en los hechos no termina siendo realmente algo que funcione”, concluyó.

