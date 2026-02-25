Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó los 10 puntos del proyecto de reforma electoral, presentada este jueves por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la conferencia mañanera de Sheinbaum Pardo de este jueves 25 de febrero en Palacio Nacional, la también integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral destacó la integración de la Cámara de Diputados, con 500 electos de manera directa.

Los 10 puntos clave del proyecto de reforma electoral

1. Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión: La Cámara de Diputados tendrá 500 representantes, todos electos por votación directa. 300 electos por distrito electoral (mayoría relativa); 200 diputaciones mantienen la misma fórmula de representación proporcional prevista en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De los 200, 97 serían candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido; 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo a un hombre y una mujer; 8 que serán mexicanos residentes en el extranjero.

El Senado se integrará por 96 senadores, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.

Conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se presenta la Reforma Electoral. 25 de febrero de 2026.

2. Reducción del gasto: Busca atender la permanente demanda del pueblo de México de reducir el costo de las elecciones. Son miles de millones de pesos los que se destinan al gasto operativo y al financiamiento de los partidos políticos.

Un decremento del 25% en el costo total de las elecciones, con una reducción a los recursos del INE de los partidos políticos, de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), y tribunales electorales. También se disminuyen los sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, en apego a lo dispuesto por el artículo 127 constitucional que nadie puede ganar más que la Presidenta de la República. Se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales, se reduce el gasto del congreso federal y congresos locales. Se baja el número de regidurías conforme a la población de cada municipio, con un máximo de 15 posiciones.

3. Mayor fiscalización: Considera una mayor fiscalización de los recursos destinados a partidos políticos y candidaturas.

El INE tendrá acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas. También se prohíben aportaciones en efectivo; los recursos se manejarán dentro del sistema financiero. Uso de las tecnologías en la fiscalización.

4. Voto en el extranjero.

Para la votación de los ocho diputados migrantes, se facilita el voto a la población de mexicanos residentes en el extranjero para los comicios sobre la diputación migrante.

5. Tiempos de radio y televisión.

Se reducen tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que la propuesta de reforma electoral que será enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso contempla en el punto 6 la regulación del uso de inteligencia artificial en procesos electorales, incluyendo la prohibición de bots y otros mecanismos automatizados en redes sociales que puedan influir de manera indebida en las elecciones.

En el 7 se contempla los procedimientos de cómputo, indicó que los conteos distritales iniciarían al término de la jornada electoral, con lo que quedarían fuera los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para dar paso directamente a resultados preliminares oficiales.

Rodríguez también destacó que, en el punto 8 la reforma plantea ampliar los mecanismos de democracia participativa en estados y municipios, no sólo a nivel federal, y permitir el uso de tecnologías como el voto electrónico en este tipo de ejercicios.

Además, en el punto 9 se mantiene el principio constitucional de prohibir el nepotismo, al impedir que los cargos de elección popular puedan heredarse a familiares como cónyuges, hijos o hermanos.

Conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se presenta la Reforma Electoral. 25 de febrero de 2026.

Otro eje central de la propuesta, subrayó, el punto 10 es la prohibición de la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular a partir de 2030. Afirmó que esta iniciativa retoma principios que, dijo, siempre ha defendido la titular del Ejecutivo federal y con los que coincide el pueblo de México.

