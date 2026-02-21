De cara a la presentación de la iniciativa de reforma electoral y el debate en el Congreso, la bancada de Morena en San Lázaro cerró filas con la mandataria y se reconoció que es probable que el PT y PVEM no respalden el proyecto.

Al inaugurar la primera edición del Seminario de Capacitación “Los No Tan Jóvenes Legislando 2026”, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, resaltó que se está en un momento muy importante del periodo de sesiones “y se acercan momentos muy álgidos, empezando por la reforma electoral”.

Reconoció que “no tenemos la seguridad en esta ocasión de que los aliados PT y Verde nos acompañen. Como es una reforma constitucional, se requieren las dos terceras partes de los diputados presentes para que prospere y se apruebe. Si no hay las dos terceras partes, no pasa la reforma y, aparte, tiene que ir a 16 estados de la República, para que la mitad más uno de los congresos locales la aprueben”.

Agregó que la presidenta de la República ha tenido que navegar contracorriente en muchos temas y “ha salido a flote con aplomo y con firmeza, por eso la respaldamos. Yo he dicho que en la reforma electoral que quizá vayamos solos, Morena tiene que respaldarla, porque no somos un grupo de sueltos, no somos un grupo de individualidades, sino somos un movimiento y, por tanto, desde mi punto de vista debemos respaldarla en estos momentos tan difíciles, respetando todas las expresiones, todas las ideologías, todos los grupos políticos”.

“No sabemos a dónde va a llegar la iniciativa de reforma electoral, pero si llegara aquí a la Cámara de Diputados vamos a hacer el esfuerzo por lograr consensos, escucharlos, hablar con todos los grupos parlamentarios y tratar de sacar adelante la reforma”, resaltó.

Detalló que “hay tres temas que nos separan, no sabemos si así venga la iniciativa, la presidenta ha planteado la disminución de plurinominales, ahora la composición de la Cámara son 300 de mayoría y 200 de representación proporcional, y reducir el costo de las campañas y de los órganos electorales, son las campañas más caras de muchas partes del mundo. También ha propuesto una supervisión estricta en el dinero que va a las campañas para que no sean financiadas por el dinero del narcotráfico o de actividades ilícitas que alteren la voluntad popular”.

Asimismo, "plantea el voto de los mexicanos en el extranjero, recobrar la esencia de la representación de los migrantes, reforzar la participación ciudadana, ampliarla a todos los niveles, municipal, estatal y la consulta popular; además, un nuevo modelo en los tiempos oficiales de radio y televisión llamados tiempos del Estado”, añadió.

