Cuernavaca, Mor. - El jefe de la bancada de Morena en el Congreso de Morelos, Rafael Reyes Reyes, afirmó que no habrá cambios en la Constitución Política del Estado para pasar de 20 a 30 diputados locales, luego de un acuerdo con sus aliados de Nueva Alianza y PVEM y la gobernadora Margarita González Saravia.

“Nosotros vamos a ajustarnos a una política como grupo parlamentario de Morena y aliados federal donde abordaremos los temas de la reforma electoral, y por tanto enfáticamente te diría que se quedan los 20 diputados y diputadas, tal cual, y como están”, expuso.

Reyes sostuvo que la decisión de detener la iniciativa de ley fue resultado de una serie de reuniones entre Morena, sus aliados de Nueva Alianza y Verde Ecologista con la gobernadora Margarita González Saravia, por tanto, el acuerdo es que no habrá cambios en la legislación.

“Así está acordado con la titular del Ejecutivo y todo lo demás que se diga forma parte del protagonismo”, expresó el líder parlamentario en clara alusión a los cinco diputados federales de Morelos, cuatro de Morena y uno del PVEM, que demandaron al Legislativo local aplicar una consulta pública sobre decisión de aumentar 10 curules.

“Yo creo que tienen muchas cosas que hacer los diputados federales, merecen todo nuestro respeto. Nosotros hemos respetado la autonomía y pedimos también que respeten la autonomía del poder legislativo local”, dijo Reyes Reyes.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Isaac Pimentel, entreveró que la iniciativa correspondiente deberá esperar hasta conocer la reforma electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El diputado Rafael Reyes afirmó que estas iniciativas no necesariamente se convierten en ley puesto que tienen que pasar por un análisis, pero ahora hay otros temas a discutir y así lo han acordado con la gobernadora.

“Hoy la posición del grupo parlamentario de Morena es que las cosas se queden tal cual, y como están, 20 diputados y que no haya absolutamente nadie que quiera confundir a la opinión pública morelense”, sostuvo.

