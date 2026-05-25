El Host City de FIFA de la Ciudad de México alertó sobre la transmisión ilegal de contenidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 por medio de plataformas de streaming.

A través de un documento dirigido a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Host City, Félix Aguirre Gil, indicó que gracias a reportes periodísticos y redes sociales tiene conocimiento de diversas plataformas que ofrecen contenido del Mundial de Futbol de manera ilegal, entre las cuales ubica a Kaelus TV, ThunderTV, Telelatino, Sunset TV y PopTV. Cada una de ellas, con infinidad de dominios apócrifos.

En ese sentido, añadió que estas plataformas no son personas físicas o morales que ofrezcan servicios con apego al marco legal del país.

“En el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esta situación se puede agravar de manera significativa, afectando injustamente y de manera irreversible el bienestar económico de familias mexicanas”, agregó.

Subrayó que también se detectó un problema de piratería de marcas, diseño, imágenes y música.

Félix Aguirre Gil aseveró que además del daño económico que esto representa, es la situación vulnerable en la que se encuentran las miles de personas que ofrecen su información personal, incluso bancaria, para tener acceso a estas plataformas de streaming.

Por ello, solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor realizar una campaña informativa para alertar sobre los riesgos que implicaría el aceptar contratar estos servicios de este tipo de proveedores.

El Host City dijo que están en disposición para cualquier duda o aclaración.

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