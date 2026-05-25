A 17 días del arranque del Mundial de Futbol en la Ciudad de México, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo (Canacope) solicitó a los turistas que compren y volteen a ver a los negocios locales.

“Lo único que les pedimos a los consumidores es que elijan lo que está hecho en casa, lo local o familiar, porque nuestra economía es la que debe de contar”, indicó en entrevista con EL UNIVERSAL Ada Irma Cruz Dávila, presidenta de la Canacope en la Ciudad de México.

En cuanto a las estrategias para captar a los turistas durante la justa deportiva, indicó que desde abril lanzaron una serie de guías digitales, pues el objetivo es conectar a los visitantes con los pequeños negocios tradicionales que hay en la Ciudad de México.

Las guías se distribuirán en puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la Central de Autobuses del Norte, entre otros, y también se pueden consultar en el sitio web https://www.canacopeccdmx.com/guias-turismo-cdmx.

En cuanto a la derrama económica esperada para el Mundial, la presidenta de la Canacope en la capital del país estimó que se superen los 16 mil 940 millones de pesos, de los cuales 12 mil 500 millones corresponderían de turistas nacionales y extranjeros.

Respecto al tema seguridad, afirmó que están en comunicación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que los auxilie a tener una vigilancia más constante; así como un acuerdo con la Procuraduría General del Consumidor (Profeco) para que los productos y servicios estén en los lineamientos adecuados.

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