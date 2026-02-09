De cara a su primer informe de gobierno, la mandataria morelense Margarita González Saravia señaló que desde hace años se veía un abandono en la casa del pueblo y aunque ha sido complicado se está trazando un rumbo con voluntad.

De esta manera justificó el slogan del primer año de administración: “Ordenar la casa es transformar Morelos”, y afirmó que Morelos es la casa de todos.

La gobernadora calificó como un desorden tremendo en todos los rubros desde la falta de relaciones interinstitucionales, transporte, vía pública, basura y salud, por eso, dijo, es importante ordenar la casa desde la posición que le corresponde como gobernadora y cada uno desde su lugar para lograr un cambio en los próximos seis años.

Lee también Protestan por escuelas junto a la Refinería Olmeca en Tabasco; padres de familia exigen reubicación de centros educativos

Al concluir su gobierno, afirmó, habrá una casa limpia, ordenada, segura y con mejores modos de vida.

“Es una manera de explicar lo que desde el gobierno queremos hacer con Morelos para no usar palabras tan institucionales que a veces a la gente le aburre”, indicó.

Agregó que hacía mucha falta una limpia y aunque ha sido un proceso complicado lo importante es tener un camino que tenga rumbo y orientación con metas, coordinación y mucho trabajo, pero sobre todo la voluntad de poderlo hacer.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL